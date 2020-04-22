Приостановившим частично работу предпринимателям выплатят компенсацию по уходу за ребенком

Кабинет Министров ввел компенсацию по уходу за ребенком в размере прожиточного минимума для приостановивших работу физических лиц-предпринимателей из-за карантина, который продлили до 11 мая. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини. Решение было принято с трехдневной доработкой. Так, постановление предусматривает выплату помощи на ребенка физлицам-предпринимателям, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога. Также физлицо-предприниматель должен оплатить единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за все месяцы 2019 года. Выплата присуждается на время карантина и на один месяц после его окончания. Выплата приходится на каждого ребенка до 10 лет. Для получения выплаты нужно заполнить заявление в бумажном либо электронном виде, позже структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных государственных областных администраций в Киеве и Севастополе и исполнительных органов местных и районных в городах по месту жительства решают вопрос о предоставлении выплаты. Рассмотрение заявки производится в течение 3 рабочих дней. Как сообщали Українськi Новини, МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7% в 2020. Всемирный банк также прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5% при инфляции 8,9% в 2020 году.