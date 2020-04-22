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  • Приостановившим частично работу предпринимателям выплатят компенсацию по уходу за ребенком
22 апреля 2020, среда, 15:13 69
Кабмин 2020-04-22T15:57:04+03:00
Українські Новини
Приостановившим частично работу предпринимателям выплатят компенсацию по уходу за ребенком

Приостановившим частично работу предпринимателям выплатят компенсацию по уходу за ребенком

Ярина Вацяк
Кабмин, Физлица-предприниматели, помощь по уходу за ребенком
Деньги
Деньги

Кабинет Министров ввел компенсацию по уходу за ребенком в размере прожиточного минимума для приостановивших работу физических лиц-предпринимателей из-за карантина, который продлили до 11 мая.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

Решение было принято с трехдневной доработкой.

Так, постановление предусматривает выплату помощи на ребенка физлицам-предпринимателям, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога.

Также физлицо-предприниматель должен оплатить единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за все месяцы 2019 года.

Выплата присуждается на время карантина и на один месяц после его окончания.

Выплата приходится на каждого ребенка до 10 лет.

Для получения выплаты нужно заполнить заявление в бумажном либо электронном виде, позже структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных государственных областных администраций в Киеве и Севастополе и исполнительных органов местных и районных в городах по месту жительства решают вопрос о предоставлении выплаты.

Рассмотрение заявки производится в течение 3 рабочих дней. 

Как сообщали Українськi Новини, МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7% в 2020.

Всемирный банк также прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5% при инфляции 8,9% в 2020 году.

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