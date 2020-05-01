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01 мая 2020, пятница, 06:11 611 Документ
Президент 2020-05-01T06:11:01+03:00
Українські Новини
За год президентства Зеленский никого не наградил оружием

За год президентства Зеленский никого не наградил оружием

Петр Стуженко
Наградное оружие, Президент Украины, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Богдан Бортаков
Владимир Зеленский. Фото: Богдан Бортаков

Офис Президента Украины сообщил, что в 2019 году и в январе-апреле 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский никого не награждал отличием "Именное огнестрельное оружие".

Об этом говорится в ответе Офиса Президента на информационный запрос Українських Новин.

"... по информации, предоставленной Департаментом по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса Президента Украины, награждение отличием "Именное огнестрельное оружие" в 2019 году и в январе-апреле 2020 года не осуществлялось", - сказано в документе.

Напомним, в 2018 году бывший Президент Украины Петр Порошенко наградил 7 человек пистолетами. В 2017 году Министерство обороны вручило 200 наградных пистолетов, что характерно четверть от общего количества – гражданским лицам. В 2015-2016 годах Служба безопасности Украины раздала больше 100 единиц наградного огнестрельного оружия "гражданским".

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2015 года Порошенко наградил именным огнестрельным оружием целую футбольную команду. Указом №650 от 21 ноября 2015 года именные пистолеты были вручены 9 футболистам сборной Украины, тренеру команды и главе Федерации футбола Украины.

Источник : Українські новини
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