За год президентства Зеленский никого не наградил оружием

Офис Президента Украины сообщил, что в 2019 году и в январе-апреле 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский никого не награждал отличием "Именное огнестрельное оружие".

Об этом говорится в ответе Офиса Президента на информационный запрос Українських Новин.

"... по информации, предоставленной Департаментом по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса Президента Украины, награждение отличием "Именное огнестрельное оружие" в 2019 году и в январе-апреле 2020 года не осуществлялось", - сказано в документе.

Напомним, в 2018 году бывший Президент Украины Петр Порошенко наградил 7 человек пистолетами. В 2017 году Министерство обороны вручило 200 наградных пистолетов, что характерно четверть от общего количества – гражданским лицам. В 2015-2016 годах Служба безопасности Украины раздала больше 100 единиц наградного огнестрельного оружия "гражданским".

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2015 года Порошенко наградил именным огнестрельным оружием целую футбольную команду. Указом №650 от 21 ноября 2015 года именные пистолеты были вручены 9 футболистам сборной Украины, тренеру команды и главе Федерации футбола Украины.