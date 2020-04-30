подписаться на рассылку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
30 апреля 2020, четверг, 14:11 1119 Инфографика
Общество 2020-04-30T14:12:44+03:00
Українські Новини
Какой район Киева лидирует по заболеваемости COVID-19, — Инфографика

Какой район Киева лидирует по заболеваемости COVID-19, — Инфографика

Кира Молчанова
Киев, Инфографика, Карта, Районы, коронавирус в Киеве, статистика коронавируса
КГГА. Киев. Фото: ККГА
КГГА. Киев. Фото: ККГА

Пока в Украине лабораторно подтвердили 10406 случаев заражения коронавирусом, и количество заболевших постоянно растет, в самом Киеве уже 1401 случай заражения. Но по районам они распределены неравномерно.

Об этом свидетельствует карта, опубликованная пресс-службой Киевской городской государственной администрации.

Лабораторно подтверждены случаи добавились в следующих районах:

  • Печерский +5 (всего 317 случаев);
  • Шевченковский +2 (всего 105 случаев);
  • Соломенский +6 (всего 140 случаев);
  • Днепровский +4 (всего 127 случаев);
  • Святошинский +3 (всего 78 случаев);
  • Деснянский +3 (всего 122 случая);
  • Подольский +4 (всего 67 случаев);
  • Голосеевский +7 (всего 134 случая);
  • Оболонский +7 (всего 92 случая);
  • Дарницкий +19 (всего 219 случаев).

Таким образом, центр столицы — Подольский район — продолжает быть антилидером по заболеваемости коронавирусом. За ним следуют Дарницкий и Соломенский районы.

Карта заболеваемости коронавирусом на 30 апреля. Фото: kyivcity.gov.uaКарта заболеваемости коронавирусом на 30 апреля. Фото: kyivcity.gov.ua

Как сообщали Українські Новни, количество заболевших коронавирусом в Киевской области 29 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 21 человек до 664.

30 апреля начался 50-й день карантина, который продлили до 11 мая.

Больше новостей о: Киев Инфографика Карта Районы коронавирус в Киеве статистика коронавируса

В Украине третий день подряд растет количество новых зараженных коронавирусом
В Украине 50-й день карантина: сколько осталось до его окончания
Новости
В Харькове на улице задержали обнаженную женщину с ножом и головой дочери в пакете 15:04
Третью неделю подряд в Украине не фиксируют летальных случаев от гриппа, — МОЗ 15:02
Прогнозы по урожаю снижены на 20%, но все может поменяться благодаря погоде и технологиям, - Бахматюк 15:00
Кличко в карантин призвал киевлян посмотреть на новую брусчатку, но упрекнул гуляющих по Крещатику 14:54
Сергей Дидковский: Метро пора уже открывать, а то пробки страшные 14:49 Мнение
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты 19:01
Кабмин расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Что теперь могут заемщики 06:15
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен 15:09
В Виннице предпринимательница захватила с оружием здание, а потом распространила фейки о том, как побывала заложницей, - СМИ 18:08
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
ФГИУ незаконно меняет руководство "Хмельницкоблэнерго", - менеджмент компании 10:19
больше новостей
После падения в Киеве увеличилось количество новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok