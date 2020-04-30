Какой район Киева лидирует по заболеваемости COVID-19, — Инфографика

Пока в Украине лабораторно подтвердили 10406 случаев заражения коронавирусом, и количество заболевших постоянно растет, в самом Киеве уже 1401 случай заражения. Но по районам они распределены неравномерно. Об этом свидетельствует карта, опубликованная пресс-службой Киевской городской государственной администрации. Лабораторно подтверждены случаи добавились в следующих районах: Печерский +5 (всего 317 случаев); Шевченковский +2 (всего 105 случаев); Соломенский +6 (всего 140 случаев); Днепровский +4 (всего 127 случаев); Святошинский +3 (всего 78 случаев); Деснянский +3 (всего 122 случая); Подольский +4 (всего 67 случаев); Голосеевский +7 (всего 134 случая); Оболонский +7 (всего 92 случая); Дарницкий +19 (всего 219 случаев). Таким образом, центр столицы — Подольский район — продолжает быть антилидером по заболеваемости коронавирусом. За ним следуют Дарницкий и Соломенский районы. Карта заболеваемости коронавирусом на 30 апреля. Фото: kyivcity.gov.ua Как сообщали Українські Новни, количество заболевших коронавирусом в Киевской области 29 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 21 человек до 664. 30 апреля начался 50-й день карантина, который продлили до 11 мая.