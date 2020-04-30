Какой район Киева лидирует по заболеваемости COVID-19, — Инфографика

Пока в Украине лабораторно подтвердили 10406 случаев заражения коронавирусом, и количество заболевших постоянно растет, в самом Киеве уже 1401 случай заражения. Но по районам они распределены неравномерно.

Об этом свидетельствует карта, опубликованная пресс-службой Киевской городской государственной администрации.

Лабораторно подтверждены случаи добавились в следующих районах:

Печерский +5 (всего 317 случаев);

Шевченковский +2 (всего 105 случаев);

Соломенский +6 (всего 140 случаев);

Днепровский +4 (всего 127 случаев);

Святошинский +3 (всего 78 случаев);

Деснянский +3 (всего 122 случая);

Подольский +4 (всего 67 случаев);

Голосеевский +7 (всего 134 случая);

Оболонский +7 (всего 92 случая);

Дарницкий +19 (всего 219 случаев).

Таким образом, центр столицы — Подольский район — продолжает быть антилидером по заболеваемости коронавирусом. За ним следуют Дарницкий и Соломенский районы.

Карта заболеваемости коронавирусом на 30 апреля. Фото: kyivcity.gov.ua

Как сообщали Українські Новни, количество заболевших коронавирусом в Киевской области 29 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 21 человек до 664.

30 апреля начался 50-й день карантина, который продлили до 11 мая.