Украинские крафтовые пивовары просят отменить оптовую лицензию и акциз на время экономического кризиса

Крафтовыепивовары просят власти отменить плату за оптовую лицензию и акциз на производство до 2 млн литров в год для поддержки отрасли во время кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Об этом сообщил основатель "Театра пива "Правда" Юрий Заставный на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сейчас все это под угрозой. Даже без пандемии эта новорожденная отрасль висела на волоске, а сейчас вообще рискует пропасть. Несколько лет назад на малых пивоваров — кроме тех, кто производит меньше пороговых 300 тыс. литров в год, - еще и навесили летнюю оптовую лицензию в 500 тыс. гривен", — написал он.

Заставный отметил, что размер оптовый лицензии одинаков для всех участников рынка - как для тех, кто производит 300 тыс. литров за несколько часов, так и для тех, кто производит такой объем за год, что, по его мнению, ограничивает рост малых пивоварен.

С ним также согласился гендиректор Гуцульской крафтовой пивоварни "Цыпа" Александр Шаталов, который написал у себя на странице, что в данный момент малые пивовары особенно нуждаются в поддержке.

Таким образом, пивовары просят власти отменить плату за оптовую лицензию для предпринимателей, которые производят менее 2 млн литров пива в год, а также отменить акциз на первые произведенные 2 млн литров и облагать налогом только свыше этого объема (2,78 гривны на 1 литр).

Заставный считает, что если не предпринять данных шагов, то развитие крафтового локального пивоварения отложится на годы.

"Театр пива "Правда" был основан во Львове и представляет собой одноименный ресторан с пивоварней, который реализует пиво также за пределами заведений.

Пивоварня "Цыпа" основана в селе Квасы в Закарпатской области и также занимается реализацией кофе и сыра.

Как сообщали Українськi Новини, малые пивоварни Украины просят отменить акциз и лицензию на производство пива из-за убытков от карантина.

Американцы во второй раз внесли украинскую крафтовую пивоварню Ципа в список лучших в мире.

Ранее 12 малых независимых пивоварен создали ассоциацию, чтоб бороться за качество крафтового пива.