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30 апреля 2020, четверг, 09:55 157
Lifestyle 2020-04-30T09:56:24+03:00
Українські Новини
Сегодня в Украине день пограничника. Как поздравить стража границы

Сегодня в Украине день пограничника. Как поздравить стража границы

Кира Молчанова
Праздники, Праздник, Граница, Поздравления, Поздравления в картинках, День пограничника
Госпогранслужба, пограничники. Фото: aif.ua
Госпогранслужба, пограничники. Фото: aif.ua

Майские праздники с отдыхом на карантине и шашлыками еще не начались, но в Украине сегодня отмечают День пограничника. Новая дата праздника была установлена в 2010 году, поэтому сегодня есть повод поздравить всех стражей границы.

Раньше праздник отмечали 28 мая — в один день с советским аналогичным праздником. Два года назад Петр Порошенко, будучи президентом, перенес праздник прочти на месяц вперед — на 30 апреля — день основания Госпогранслужбы Украины. В этот день в 1918 году славянская группа отдельной запорожской дивизии армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича освободила большую часть Донбасса и вышла к границе УНР и установили там государственные символы.

Поздравления в стихах с Днем пограничника

И днем, и ночью знаем точно

Граница наша под замком,

С Днем пограничника поздравим

Тех, кто со службою знаком!

***

Тебе здоровья, пограничник!

Тепла, любви, душевных сил,

Ночей спокойных, дней отличных,

Чтоб счастлив был и долго жил.

***

З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А війна пройде стороною.

Щастя, здоров'я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

***

Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного свята – Дня прикордонника. Бажаю Вам і Вашим сім'ям міцного здоров'я, щастя, життєвих гараздів, родинного миру і спокою. Нехай любов до Батьківщини й людська шана надихають Вас на нові звершення у благородній справі вірного служіння рідному народу.

Поздравления с Днем пограничника в картинках

Как сообщали Українські Новини, начиная с 2000 года День матери в Украине отмечается во второе воскресенье мая. В этом году праздник приходится на 10 мая.

Кроме того, в мае украинцев ждет 12 выходных дней

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