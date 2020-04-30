Сегодня в Украине день пограничника. Как поздравить стража границы

Майские праздники с отдыхом на карантине и шашлыками еще не начались, но в Украине сегодня отмечают День пограничника. Новая дата праздника была установлена в 2010 году, поэтому сегодня есть повод поздравить всех стражей границы. Раньше праздник отмечали 28 мая — в один день с советским аналогичным праздником. Два года назад Петр Порошенко, будучи президентом, перенес праздник прочти на месяц вперед — на 30 апреля — день основания Госпогранслужбы Украины. В этот день в 1918 году славянская группа отдельной запорожской дивизии армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича освободила большую часть Донбасса и вышла к границе УНР и установили там государственные символы. Поздравления в стихах с Днем пограничника И днем, и ночью знаем точно Граница наша под замком, С Днем пограничника поздравим Тех, кто со службою знаком! *** Тебе здоровья, пограничник! Тепла, любви, душевных сил, Ночей спокойных, дней отличных, Чтоб счастлив был и долго жил. *** З Днем прикордонника тебе, солдате, Мирного неба над головою! Нехай твій край буде світом багатий, А війна пройде стороною. Щастя, здоров'я, удачі, добра І завжди тихого кордону. Нехай тебе зігріває завжди Думка про світло у вікнах рідного дому! *** Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного свята – Дня прикордонника. Бажаю Вам і Вашим сім'ям міцного здоров'я, щастя, життєвих гараздів, родинного миру і спокою. Нехай любов до Батьківщини й людська шана надихають Вас на нові звершення у благородній справі вірного служіння рідному народу. Поздравления с Днем пограничника в картинках Как сообщали Українські Новини, начиная с 2000 года День матери в Украине отмечается во второе воскресенье мая. В этом году праздник приходится на 10 мая. Кроме того, в мае украинцев ждет 12 выходных дней.