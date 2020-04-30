После того, как учителя "Всеукраинской школы онлайн" оговорились на счет того, какую войну развязал Иван Грозный, на проекте случился новый ляп: преподавательница истории для 5 класса Элла Сытник рассказала, что украинский самолет-гигант "Мрия" задумывался как боевое судно, которое должно было поднимать на орбиту Земли боевые спутники.

"Этот самолет задумывался как самолет-убийца. Он должен был быть непобедимой силой в звёздных войнах, потому что на своем борту он мог поднимать аж на орбиту Земли боевые спутники", — рассказала в лекции Элла Сытник.

Журналисты "Комсомолськой правды. Украина" расспросили специалистов, что в этой истории правда, а что — сказка.

Во-первых, технически космос начинается с высоты 100 км, и долететь туда "Мрия" не может.

"Это же самолет, и чтобы летать, ему нужно крыльями опираться на воздушное пространство. На сегодняшний день даже самые высокоподъемные самолеты, а-ля самолеты-шпионы, подымаются на высоты, может быть, до 20 км, но это если какие-то супер-модели. Транспортная и гражданская авиация может подниматься на 10-12 км, и все зависит от нагрузки. Пустым самолет такого класса может подняться выше, но с грузом однозначно это невозможно", — Алексей Кулик, руководитель Space Engineering School.

"Мрия" может поднять груз до 250 тонн. Её строили как транспортный самолет рекордной грузоподъемности чтобы перевезти космическую систему "Энергия — Буран" от завода-изготовителя на космодром. Причем не внутри, а снаружи самолета. С натяжкой можно сказать, что "Мрия" поучаствовала в космической гонке, но не для запуска из космоса.

Профессор Владимир Кабанячий, заведующий кафедрой авиа- и ракетостроения Института аэрокосмических технологий КПИ рассказал, что изначально планировались два самолета-гиганта, но второй так и не построили.

"В мире существует только один экземпляр "Мрії". Он как раз и транспортировал "Буран". Например, "Мрія" с Байконура летела во французский Ле-Бурже с "Бураном" "на спине". Второй экземпляр сделали на 60-70%, если не ошибаюсь. На него должны были положить термостойкую облицовочную плитку, и вот с него уже "Буран" должен был взлетать на высоте около 10 км. Но космическая программа закончилась, и все остановилось. Аналога "Мрія" в мире нет, но я хотел бы сказать детям: у нас есть не только "Мрія", но и самолет "Руслан" - он тоже уникален!", — рассказывает он.

Сейчас "Мрия" летает достаточно редко. Например, недавно она забирала для Польши, Украины и Германии гуманитарный груз для карантина. Грузы 250 тонн, на которые она рассчитана, достаточно редкие. Чаше "Мрия" летает с грузами легче, но большого объема. Транспортировать такие грузы по морю дорого, а на самолете — быстро. Если грузы меньше или необъемные, то лучше использовать "Руслан", поэтому они летают намного чаще.

А вот боевые спутники на орбиту Земли, как заверяла учительница, "Мрия" поднять не может, но вот запускать с нее в космос теоретически возможно, но проект не реализовали.

"В период конца Советского Союза и начала независимости Украины рассматривались очень серьезно проекты использования самолетов типа "Мрія" и "Руслан" как первой ступени космического старта. Это прорабатывалось и в КБ "Южном", и на Южном машиностроительном заводе. Идея такая: транспортником поднять ракету на высоту порядка 10-12 км и осуществить ее управляемый сброс, чтобы ракета стартовала в космос с этой высоты. Эти 10 км от поверхности Земли дают колоссальную экономию на топливе. Сейчас этот проект доведен до ума, и в конце мая ожидается пуск. Правда, на американском "Боинге". Плюс-минус такие проекты были и у нас, но я не знаю, почему от этого отказались или не продолжили эти работы. А это очень перспективная тема в том числе и для Украины, у которой нет своего космодрома", — рассказывает Сергей Кулик.

За первые 10-12 километров ракета тратит до 80% топлива, чтобы преодолеть земную гравитацию. Когда на эту высоту поднимается самолет, то это дешевле экономически. Эту систему планировали реализовать на второй "Мрие", которую так и не построили.

Кроме того, учительница допустила и другие ляпы. Отца и сына Бориса и Евгения Патона назвала братьями, сказала, что Леонид Каденюк, будучи на орбите Земли на высоте 279 метров (!), развернул украинский флаг. Но речь шла явно о километрах.

Как сообщали Українські Новини, директор Львовской средней общеобразовательной школы восточных языков и боевых искусств Будокан Александр Козловский запретил своим ученикам смотреть "Всеукраинскую школу-онлайн" по политическим соображениям.

С 28 апреля видеоуроки для школьников в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" будут транслироваться также для учеников начальной школы.