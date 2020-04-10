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10 апреля 2020, пятница, 11:11 1037
СМИ 2020-04-10T11:11:01+03:00
Українські Новини
В онлайн-уроках очередной ляп: Иван Грозный развязал "Ливанскую" войну в VI веке

В онлайн-уроках очередной ляп: Иван Грозный развязал "Ливанскую" войну в VI веке

Сергей Паламаренко
История, Геращенко, Конфуз, Онлайн-уроки, Телеурок
В онлайн-уроке истории снова нашли ляп. Скриншот: Facebook
В онлайн-уроке истории снова нашли ляп. Скриншот: Facebook

В онлайн-уроке по истории снова допустили ляп в исторических периодах и названиях заявив, что Иван Грозный развязал не Ливонскую войну, а Ливанскую, информирует портал strana.ua.

"Кроме этого, в этот период, в 58 году Царь Иван Грозный начинает так называемую Ливанскую войну. Эта была война с Ливанским орденом. И основная идея ее была в том, чтобы Россия получила выход к Балтийскому морю. Это было чрезвычайно полезно", - ведет онлайн-урок молодой преподаватель. 

Отметим, что война называлась Ливонской и орден тоже был Ливонский. Это крупнейшая война России 16 века. Длилась она с 1558 по 1583 год. Боевые действия велись в основном на территории современных Эстонии, Латвии, Беларуси и Северо-Западной России. В результате Ливонской войны закончил свое существование Ливонский орден, а сама война способствовала образованию Речи Посполитой.

Журналист Елена Скидан недоумевает, что это за война такая "Ливанская" в раннем средневековье?

"Что за геополитический "орешек" - Ливанский орден? Как Ливан связан с Балтийским морем? Что за Россия при Иване Грозном? Выключите вы эту телешколу позора", - пишет Скидан.

Фото: FB\Елена Скидан

Ранее депутат от Евросолидарности Ирина Геращенко предложила вести онлайн-уроки истории Парубию, а английский - Порошенко.

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