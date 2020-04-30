Шмыгаль назвал условия при которых отпустит украинских граждан работать зарубеж

Шмыгаль на встрече с послом ЕС Маат Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Фото: Телеграм Шмыгаля

Шмыгаль на встрече с послом ЕС Маат Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Фото: Телеграм Шмыгаля

Кабинет Министров готов к переговорам со странами Европейского союза, которые захотят официально пригласить украинских работников на сезонные работы. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Так, Шмыгаль сообщил, что выдвинул такое предложение во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Маат Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

"Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - написал Шмыгаль.

Также он отметил, что пока правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии.

Как сообщали Українські Новини, министр рассказал, когда заробитчан начнут выпускать за границу.

Ранее Кулеба прокомментировал слова посла Эстонии в Украине Каимо Кууска о том, что после разрешения на выезд 200 украинцев на сезонные работы в Финляндию украинское правительство приостановило дальнейшие чартеры.