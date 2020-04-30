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30 апреля 2020, четверг, 05:28 174 Инфографика
Lifestyle 2020-04-30T05:28:02+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, чего стоит избегать всем знакам зодиака 30 апреля

Астролог рассказал, чего стоит избегать всем знакам зодиака 30 апреля

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Последний день апреля пройдет насыщено. Начало мая порадует не только хорошей погодой, но и множеством событий. А подробнее о том, какие события звезды приготовили всем знакам зодика в четверг, 24 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки прогнозу астролога.Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки прогнозу астролога.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В четверг Овнам следует избегать скоропалительных решений. Также в этот день стоит оградить себя от необдуманных поступков, ведь есть риск нарваться на неприятности. Во второй половине дня представителям этого знака может поступить важная информация. Звезды советуют использовать ее в личных целях.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам в этот день не стоит распылять свое внимание на мелочи. Также эмоции могут взять верх и сыграть с представителями этого знака плохую шутку. Потому звезды советуют спокойно и уравновешенно выполнять намеченное. 

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы не смогут преуспеть во многих делах в этот день. Для того, чтобы минимизировать ошибки в важных делах, представителям этого знака следует продумать каждое свое дейтсвие до мелочей. Также звезды советуют избегать конфликтом и ссор в четверг.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды советуют Ракам не ввязываться ни в какие авантюрные мероприятия, а вопросы финансового характера лучше рассматривать во второй половине дня. Также в четверг представителям этого знака следует уделить внимание своему здоровью, ведь могут обостриться хронические заболевания.

Лев (23 июля – 22 августа)

Результат проделанной работы в четверг будет полностью зависеть от действий Львов. В этот день звезды советуют отбросить в сторону все незначительные или сомнительные дела и сконцентрироваться исключительно на важных впросах. Также сегодня лучше избегать конфликтных ситуаций с близкими.

Дева (23 августа – 22 сентября)

События четверга у Дев преимущественно будут связаны с финансовой сферой жизни. Но звезды уверяют, что представители этого знака успешно справятся со всеми делами, если будут проявлять активность. А вот возникающие споры лучше пресекать на корню, иначе есть риск, что они переростут в длительные выяснения отношений.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов день пройдет благополучно, если они будут проводить каждую минуту с пользой и не будут раздрасываться идеями. Также звезды уверяют, что в четверг обстоятельства будут способствовать укреплению взаимоотношений с близкими.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам не допускать даже малейшего промаха при проведении финансовых манипуляций. Если в четверг у представителей этого знака будут появляться сомнения в правильности своих действий, то лучше отложить их до следующего дня. Также спешка в этот день может только усугубить ситуацию.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В четверг звезды будут на стороне Стрельцов. Представители этого знака будут чувствовать уверенность в себе и своих силах, а хорошее настроение никто не сможет испортить. В это период можно смело продвигать новые идеи и принимать важные решения.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогов ждет неоднозначный день. Звезды уверяют, что в четверг наилучшим решением будет отложить все наиболее важные дела в сторону и вернуться к ним в другой день. Иначе есть риск, что представители этого знака окажутся в затруднительной ситуации.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям тщательно подбирть слова и продумывать свои действия, ведь импульсивность может привести в этот день к плохим последствиям. Также в четверг не следует конфликтовать с окружающими, нежелательно заниматься поиском работы и начинать новые проекты. А во вторуют половину дня будет благоприятное время для совершения покупок и отдыха.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыб ждет насыщенный день. Звезды советуют представителям этого знака сконцентрировать свое внимание только на важных моментах. Иначе есть риск потеряться в суете происходящего. Во второй половине можно совершать финансовые операции и делать покупки.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба рассказал, что ждать всем знакам зодиака в последний день апреля 2020.

Также 7 мая на небе появится Цветочная Луна.

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