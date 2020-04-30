Астролог рассказал, чего стоит избегать всем знакам зодиака 30 апреля

Последний день апреля пройдет насыщено. Начало мая порадует не только хорошей погодой, но и множеством событий. А подробнее о том, какие события звезды приготовили всем знакам зодика в четверг, 24 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки прогнозу астролога.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В четверг Овнам следует избегать скоропалительных решений. Также в этот день стоит оградить себя от необдуманных поступков, ведь есть риск нарваться на неприятности. Во второй половине дня представителям этого знака может поступить важная информация. Звезды советуют использовать ее в личных целях.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам в этот день не стоит распылять свое внимание на мелочи. Также эмоции могут взять верх и сыграть с представителями этого знака плохую шутку. Потому звезды советуют спокойно и уравновешенно выполнять намеченное.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы не смогут преуспеть во многих делах в этот день. Для того, чтобы минимизировать ошибки в важных делах, представителям этого знака следует продумать каждое свое дейтсвие до мелочей. Также звезды советуют избегать конфликтом и ссор в четверг.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды советуют Ракам не ввязываться ни в какие авантюрные мероприятия, а вопросы финансового характера лучше рассматривать во второй половине дня. Также в четверг представителям этого знака следует уделить внимание своему здоровью, ведь могут обостриться хронические заболевания.

Лев (23 июля – 22 августа)

Результат проделанной работы в четверг будет полностью зависеть от действий Львов. В этот день звезды советуют отбросить в сторону все незначительные или сомнительные дела и сконцентрироваться исключительно на важных впросах. Также сегодня лучше избегать конфликтных ситуаций с близкими.

Дева (23 августа – 22 сентября)

События четверга у Дев преимущественно будут связаны с финансовой сферой жизни. Но звезды уверяют, что представители этого знака успешно справятся со всеми делами, если будут проявлять активность. А вот возникающие споры лучше пресекать на корню, иначе есть риск, что они переростут в длительные выяснения отношений.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов день пройдет благополучно, если они будут проводить каждую минуту с пользой и не будут раздрасываться идеями. Также звезды уверяют, что в четверг обстоятельства будут способствовать укреплению взаимоотношений с близкими.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам не допускать даже малейшего промаха при проведении финансовых манипуляций. Если в четверг у представителей этого знака будут появляться сомнения в правильности своих действий, то лучше отложить их до следующего дня. Также спешка в этот день может только усугубить ситуацию.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В четверг звезды будут на стороне Стрельцов. Представители этого знака будут чувствовать уверенность в себе и своих силах, а хорошее настроение никто не сможет испортить. В это период можно смело продвигать новые идеи и принимать важные решения.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогов ждет неоднозначный день. Звезды уверяют, что в четверг наилучшим решением будет отложить все наиболее важные дела в сторону и вернуться к ним в другой день. Иначе есть риск, что представители этого знака окажутся в затруднительной ситуации.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям тщательно подбирть слова и продумывать свои действия, ведь импульсивность может привести в этот день к плохим последствиям. Также в четверг не следует конфликтовать с окружающими, нежелательно заниматься поиском работы и начинать новые проекты. А во вторуют половину дня будет благоприятное время для совершения покупок и отдыха.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыб ждет насыщенный день. Звезды советуют представителям этого знака сконцентрировать свое внимание только на важных моментах. Иначе есть риск потеряться в суете происходящего. Во второй половине можно совершать финансовые операции и делать покупки.

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