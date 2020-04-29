Тельцов ждут домашние хлопоты, а у Близнецов будет эмоциональный день — гороскоп от Павла Глобы на 30 апреля

После относительно спокойной среды многим знакам зодиака придется хорошенько поработать. Их ждет много хлопотов. Но звезды уверяют, что хлопоты будут приятными. А подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в последний день апреля 2020 года, рассказал Павел Глоба.

Овен

Для Овнов в четверг будут актуальными вопросы, которые связанны с недвижимостью и переездом. У многих они решатся быстро, легко и с минимальными затратами.

Телец

Тельцы весь день будут заняты преимущественно домашними хлопотами и созданием уюта. На работе же звезды советуют представителям этого знака не бояться ответственности и открыто заявлять о своих желаниях и намерениях.

Близнецы

День для Близнецов будет богат на эмоции и яркие впечатления. Звезды уверяют, что события запомнятся надолго и пополнят копилку приятных воспоминаний.

Рак

Ракам звезды советуют обратить внимание на состояние своего здоровья и физическую форму. Профилактический визит к врачу будет очень кстати.

Лев

Чтобы достичь максимальной производительности, Львам придется внести некоторые коррективы в свои планы. В четверг друзья и знакомые будут обращаться к вам за советами. Попробуйте им помочь.

Дева

Звезды советуют Девам смело делиться знаниями и собственным опытом. Это принесет дивиденды в будущем и повысит уровень экспертности представителей этого знака в глазах коллег.

Весы

Успех Весов полностью зависит от умения найти общий язык с родными людьми. Также в четверг у представителей этого знака наступит благоприятный период для того, чтобы погрузиться в себя и детально разобраться в том, чего Весы на самом деле хотят.

Скорпион



Звезды советуют Скорпионам не сильно погружаться в вихрь любовных приключений. Совсем скоро у представмтелей этого знака появятся новые проекты, которые будут обещать немалую прибыль, поэтому важно не упустить момент.

Стрелец

Стрельцам в четверг следует не ограничивать свое воображение, а побольше мечтать. Звезды сулят большой выигрыш тем представители знака, которые участвуют в каком-то конкурсе. Главное – верить в чудеса.

Козерог

В четверг рабочий ритм Козерогов пройдет в ускоренном темпе. Звезды уверяют, что замедлиться у представителей этого знака получится почти в полночь. Как следствие – они выполнят все запланированные дела и с чистым сердцем смогут заснуть.

Водолей

В четверг у Водолеев возможны мелкие недоразумения с партнерами. Некоторым представителям знака захочется уединиться и разобраться в себе.

Рыбы

Рабам в четверг захочется обратиться к психологическим практикам. Медитации прочно войдут в их жизнь. Звезды уверяют, что с их помощью представители этого знака смогут справиться со стрессовыми ситуациями.

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