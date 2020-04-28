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28 апреля 2020, вторник, 05:30 127
Общество 2020-04-28T05:30:01+03:00
Українські Новини
Карантин и майские праздники. Будут ли украинцев штрафовать за выезд на природу

Карантин и майские праздники. Будут ли украинцев штрафовать за выезд на природу

Анна Рудык
Штрафы, Карантин, майские праздники, карантин в Украине
Пикник. Фото: pixabay
Пикник. Фото: pixabay

Украинцы уже отметили один крупный праздник на карантине - Пасху, однако ограничения продлили до 11 мая, и теперь они припадают еще и на "майские праздники", в которые существует неизменная традиция - выезжать на природу "на шашлыки". О том, могут ли оштрафовать украинцев з такие вылазки в этом году, пишет Сегодня.

Согласно постановлениям КМУ, запрещается находиться в общественных местах без масок, ходить группами более чем по два человека и посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибережные зоны.

В то же время управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько говорит, что в этом запрете много нюансов.

"Проблема в том, что понятия "лесопарковая зона", "прибрежная зона" не определены законодательством. Лес – это не лесопарковая зона, и если говорить буквально, то пребывание в лесу не является запрещенным. Кроме того, понятие "посещение" также не определено. Парк и сквер могут находиться на вашем пути к магазину, аптеке, посещение которых не запрещено. Это не означает, что стоит долго гулять или сидеть в этих местах, но вот быстро пройти мимо – можно, и подышать свежим воздухом также. Лучше двигаться ближе к проезжей части и демонстрировать своим видом, что вы направляетесь к магазину, на работу или домой", — говорит Ясько.

При этом он напомнил: если костер для приготовления шашлыков приведет к повреждению леса или пожару, наступит административная или уголовная ответственность. 

В свою очередь Олег Горецкий, управляющий партнер ЮФ "Горецкий и партнеры", поясняет, что оштрафовать за поездку на шашлыки все же могут, да и с кострами нужно быть осторожнее.

"Что касается поджогов, то в связи с новой проблемой – пожарами сразу в нескольких областях страны – с 17 апреля были также увеличены штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и введены штрафы за самовольное выжигание растительности или ее остатков. Учитывая запрет с 6 апреля посещения парков, скверов, зон отдых, лесопарков, прибрежных зон, говорить о кострах в лесу нелогично. Но по факту, если костер не влечет за собой нарушение правил безопасности, то за него штрафовать не будут", — говорит Горецкий.

Юрист Станислав Маляр отмечает, что распределение зеленых зон на скверы, парки, леса, кустарники и т.д. является достаточно сложным и человек без специального образования и специальных навыков не сможет установить, отнесены ли определенные зеленые насаждения к категории парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон.

"Согласно КоАП (Кодексу Украины об административных правонарушениях. — Ред.), лицо нельзя привлечь к ответственности, если в его действиях или бездействии нет вины. Вина же заключается в осознании лицом неправомерности своих действий. Если нормативные документы по введению ограничительных мероприятий являются противоречивыми и непонятными, то как человек может осознавать, что нарушает? Из-за многочисленной несогласованности и противоречивости нормативно-правовых актов и несоответствия протоколов об административных правонарушениях в 90% случаев суды отказывают в привлечении людей к административной ответственности", — говорит Маляр.

Несмотря на противоречивое законодательство, с юридической точки зрения лучше все же повременить с выездом на шашлыки, ведь потом придется доказывать свою правоту и невиновность в судах, что отнимает немало времени и нервов. Уже не говоря о том, что эффективность карантина зависит в первую очередь от того, насколько его соблюдают.

Как сообщали Українські Новини, с начала апреля в Окружной суд Киева подали более 20 исков на Кабмин из-за карантина.

Ранее Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина.

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