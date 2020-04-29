Новый глава Налоговой службы Любченко подпадает под люстрацию, - депутат

Депутат Верховной Рады Юлия Клименко (фракция "Голос") заявляет, что новоназначенный председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко подпадает под люстрацию.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Новоназначенный председатель ГНС А. Любченко подпадает под люстрацию в соответствии с ч. 3 ст 1. Закона об очищении власти", - написала она.

Согласно законодательству, под люстрацию попадают лица, занимающие совокупно не менее одного года в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года должность руководителя центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую или таможенную политику.

По результатам поиска в реестре люстрированных лиц на сайте Министерства юстиции фамилия Любченко отсутствует.

Любченко с 2009 до 2011 года занимал должность заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины, с 2011 до 2012 года был директором департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы.

Как сообщали Українські Новини, бывший председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявляет, что не понимает, за что его уволили. Верланов отметил, что министр финансов при его увольнении руководствовался статьей 87-1 закона о государственной службе.

Ранее на увольнении Нефедова и Верланова настаивал уволенный 30 марта с должности министра финансов Игорь Уманский.

Также Кабмин объявил конкурс на должность главы Налоговой и дал один день на подачу документов.