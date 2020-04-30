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30 апреля 2020, четверг, 07:07 92 Фото
Азия 2020-04-30T07:07:01+03:00
Українські Новини
Армия Пакистана помогает гражданским администрациям страны в противостоянии распространению COVID-19

Армия Пакистана помогает гражданским администрациям страны в противостоянии распространению COVID-19

Павел Твердохлиб
Продукты, Вооруженные силы, Армия, Пакистан, Гуманитарная помощь, Пандемия, Коронавирус
Армия Пакистана. Фото: khybernews.tv
Армия Пакистана. Фото: khybernews.tv

Подразделения Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан (ИРП) активно содействуют гражданским администрациям в противодействии распространения пандемии коронавируса. Об этом сообщает информационное агентство The Dispatch News Desk (DND).

Как информирует армейская служба по связям с общественностью ISPR, войска заняты оказанием помощи и распределением гуманитарных грузов среди гражданского населения во всех регионах ИРП.

Фото: suchtv.pk

На данном этапе укомплектованы более 350 тыс пакетов продовольственной помощи для наиболее нуждающихся населения. Эти пакеты содержат основные продукты питания. Они были приобретенные в рамках объявленной в армии акции по сбору пожертвований – за счет части от заработной платы военнослужащих и предназначены для пострадавших от COVID-19 граждан, а также инвалидов, вдов и нуждающихся людей. Эти наборы помощи уже были распределены в различных частях провинций Пенджаб, Синд, Хайбер-Пахтунхв, Белуджистан, Азад Кашмир и Гилгит-Балтистан.

Фото: dnd.com.pk

Войска пакистанской армии были развернуты по всей стране в помощь гражданской администрации в соответствии со статьей 245 Конституции.

«Армейские подразделения помогают федеральным и провинциальным администрациям в обеспечении необходимых мер по сдерживанию COVID-19 с акцентом на общественную безопасность», - отмечено в заявлении ISPR.

Фото: nation.com.pk

Кроме того, военнослужащие проводят совместные с официальными представителями местных администраций проверки соблюдения норм карантина и патрулирование с другими правоохранительными органами.

Фото: newssfh.com

Ранее начальник штаба армии (COAS) генерал Камар Джавед Баджва объявил, что сотрудники Пакистанских международных авиалиний (PIA), которые были инфицированы коронавирусом, пройдут необходимый курс лечения в Комбинированном военном госпитале (CMH). Военно-воздушные силы Пакистана (PAF) также объявили о предоставлении специальных мест для сотрудников PIA на своих самолетах C-130.

Как инормировали Українські Новини, по состоянию на 29 апреля в Вооруженных Силах Украины учтено 52 больных острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 20 человек и 2 летальных случая.

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