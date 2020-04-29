С 11 мая Швейцария открывает рестораны и школы

Карантинные ослабления в Швейцарии ожидаются 11 мая, также, как и в Украине. Об этом заявило правительство Швейцарии, передает CNN.

Отмечается, что с 11 мая будет разрешено работать магазинам, культурным и спортивным учреждениям, ресторанам и барам.

Власти предположили возможное возобновление учебнного процесса с 11 мая в начальных и средних школах. Пограничные ограничения будут тоже смягчены, по отношению к общественному транспорту также примут ряд мер по ослаблению ограничений.

Третья стадия выхода из карантина начнется 8 июня, при условии, если эпидемиологическая ситуация в стране будет находится под контролем.

На данный момент в Швейцарии, с населением в 8,5 млн человек, зафиксировано 29,5 тыс. случаев коронавируса и 1699 смертей от инфекции. За сутки было зарегистрировано лишь 143 новых случая. По данным Министерства здравоохранения страны, с начала эпидемии от COVID-10 выздоровели 22,6 тыс. граждан.

Как сообщали Українські Новини, на следующей неделе Польша открывает торговые центры и гостиницы.