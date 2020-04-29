Госпредприятие "Медзакупки" не хочет согласовывать с Минздравом покупку защитных комбинезонов на 22 млн гривен

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что государственное предприятие (ГП) "Медицинские закупки Украины" не предоставляет Минздраву всю необходимую информацию для согласования государственной закупки на 22 млн гривен средств индивидуальной защиты (СИЗ), а именно костюмов биологической защиты (комбинезонов) для медиков в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в переписке госпредприятия и Минздрава, предоставленной на запрос Українських Новин. Ранее ГП "Медицинские закупки Украины" обратилось (письмо №01\/46-04\/2020 от 13 апреля 2020 года) в Минздрав с просьбой согласовать закупку медицинских костюмов биозащиты, однако не предоставило министерству всей необходимой информации для согласования коммерческой сделки. "Учитывая указанное, Минздравом Украины будет оперативно рассмотрен вопрос о предоставлении согласия на совершение государственным предприятием "Медицинские закупки Украины" значительных хозяйственных обязательств после представления Предприятием информации в отношении другого участника правоотношений, который является стороной значительного хозяйственного обязательства, а также проекта договора, планируемого заключить государственным предприятием "Медицинские закупки Украины". Учитывая изложенное, прошу в кратчайшие сроки предоставить все необходимые документы для согласования совершения крупного хозяйственного обязательства с целью скорейшего обеспечения врачей средствами индивидуальной защиты при осуществлении противоэпидемических мероприятий по противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19", - указано в ответе Минздрава от 14.04.2020 №25-04\/10216\/2-20. Госпредприятие снова не предоставило Минздраву требуемую информацию для согласования госзакупки, аппелируя к необходимости проведения ее в кратчайшие сроки. "Указанная информация внесена в годовой план закупок государственного предприятия "Медицинские закупки Украины", обнародованный в электронной системе закупок - ID: UA-P-2020-04-11-000111-b. Промедление с обеспечением врачей учреждений здравоохранения первой волны средствами индивидуальной защиты подрывает доверие общества к государственным институтам, поэтому просим в однодневный срок предоставить согласие на совершение государственным предприятием "Медицинские закупки Украины" значительных хозяйственных обязательств, если рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся их предметом, составляет более 10% стоимости активов государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" по данным окончательной годовой финансовой отчетности, а именно заключение договоров о закупке по результатам проведения процедур закупок, установленных законодательством", - сказано в ответе генерального директора "Медзакупок Украины" Арсена Жумадилова от 14.04.2020 №01\/50-04\/2020. "ГП "Медицинские закупки Украины" повторно не представило с поданным письмом документы, указанные в письме Минздрава Украины от 14.04.2020 №25-04\/10216\/2-20, в частности информацию в отношении другого участника правоотношений, являющегося стороной значительного хозяйственного обязательства, согласие на совершение которого просит предоставить Предприятие, проект хозяйственного договора, содержащего существенные условия, а также информацию о согласовании этих условий другой стороной договора. Кроме того, не предоставлена также информация о технических требованиях к костюмам биологической защиты, которые планируется закупить, с целью проверки надлежащего качества продукции, что позволит обеспечить надежную защиту врачей и других работников от коронавирусной болезни COVID-19. Учитывая приведенное, Минздравом Украины не может быть предоставлено согласие на заключение всех крупных хозяйственных обязательств, поскольку это не предусмотрено нормами законодательства", - говорится в письме Минздрава. Также Минздрав подчеркнул, что промедление ГП "Медицинские закупки Украины" с подачей документов о согласовании значительного хозяйственного обязательства приведет к тому, что министерство как уполномоченный орган управления предпримет действенные меры по обеспечению выполнения госпредприятием своих уставных обязанностей путем проведения служебного расследования в отношении должностных лиц предприятия, а также в случае необходимости будет инициировать обращение в правоохранительные органы. Как сообщали Українські Новини, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила, что Минздрав обратился в правоохранительные органы с просьбой расследовать нарушения госпредприятия "Медицинские закупки Украины" при закупке костюмов биозащиты. 26 апреля владелец компании "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский признался, что его предприятие начало производить костюмы биозащиты для медработников, противостоящих COVID-19, еще до того, как это производство было согласовано Минздравом Украины. "У нас были заказаны защитные комбинезоны. Был проведен тендер, который проводило государственное предприятие "Медицинские закупки Украины", уполномоченное Минздравом делать закупки. В итоге мы дали предложение, выиграли тендер, подписали контракт и запустили производство. Поставлены были жестокие сроки, поэтому мы, не дождавшись оговоренной в контракте предоплаты, запустили производство. Через несколько дней мы получили известие, что Минздрав не подтвердил данный контракт. Но, тем не менее, мы без 5,5 млн гривен", - сообщил Соколовский. 21 апреля эксперт Владислав Дзивидзинский заявил, что директор "Медзакупок Украины" Жумадилов, закупая непроверенные костюмы биозащиты, подвергает опасности сотни врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией.