Директор "Медицинских закупок Украины" Жумадилов своими схемами подвергает опасности врачей, – Дзивидзинский

Главное в скандале между Министерством здравоохранения (МОЗ) Украины и директором государственного предприятия (ГП) "Медицинские закупки Украины" Арсеном Жумадиловим то, что последний закупая непроверенные костюмы биозащиты, подвергает опасности сотни врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил политический эксперт Владислав Дзивидзинский.

"Уже несколько дней в СМИ обсуждается ситуация, возникшая между Минздравом и директором ГП "Медицинские закупки Украины" Арсеном Жумадиловим. Считаю, что главное в этом скандале даже не то, что непрозрачными схемами Жумадилов очевидно преследует свои собственные интересы. А то, что он во время эпидемии подвергает опасности тысячи врачей, которые могут заразиться коронавирусом из-за низкого качества защитных костюмов, которые планировалось закупить", - считает эксперт.

Кроме того, добавил эксперт, Минздраву придется тратить ресурсы на проведение служебного расследования относительно деятельности ГП "Медицинские закупки Украины".

"Причина (расследования): непрозрачные закупки средств индивидуальной защиты врачей, в частности костюмов биозащиты. Руководство ГП, которое и возглавляет Арсен Жумадилов, заключили договоры о закупке СИЗ в обход действующих норм, тендеров и без проверки качества продукции. Поэтому министерство теперь должно тратить силы на проверки и расследования. При этом, в стране уже более 6 000 инфицированных и Минздраву действительно есть чем заняться, кроме грязных дел Жумадилова и возглавляемого им предприятия", - отметил политолог.

Он также подчеркнул, что в то время как большинство общества сотрудничает для преодоления последствий эпидемии, некоторые директора госпредприятий рассматривают нынешнюю ситуацию только как возможность дополнительно заработать.

"Эпидемия вновь сплотила украинцев, к ликвидации последствий болезни присоединились сотни предпринимателей и волонтеров, врачи работают круглосуточно и уже валятся с ног. Но некоторых вся эта история, похоже, никак не касается. Для них эпидемия - это лишь очередной повод заработать на схематозе", - подытожил Дзивидзинський.