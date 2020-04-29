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29 апреля 2020, среда, 16:58 1799
Финансы 2020-04-29T16:59:03+03:00
Українські Новини
В начале мая украинцы получат проиндексированную пенсию. Какую прибавку ждать

В начале мая украинцы получат проиндексированную пенсию. Какую прибавку ждать

Кира Молчанова
Пенсии, Повышение пенсий, индексация пенсий, Марина Лазебная
Деньги.
Деньги.

В мае украинцев ждет сразу три повышения пенсии, и проиндексированные на 11% выплаты Министерство социальной политики начнет выплачивать уже с 4 числа месяца.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге по результатам заседания правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Пенсии будут выплачиваться так, как и всегда, с 4 мая", - сказала министр.

Она отметила, что пенсионный фонд полностью готов к выплатам индексированных пенсий.

По словам Лазебной, средний размер повышения пенсии после индексации составит 260 гривен.

При этом, наименьшее повышение установлено на уровне 100 гривен.

Как сообщали Українські Новини, с 1 мая стартует автоматическая индексация пенсий, но повышение ждет не все категории пенсионеров. 

В апреле выплаты повысят лицам старше 80-ти лет, но не всем категориям пенсионеров.

Кроме того, по состоянию на 1 апреля средний размер пенсии составил 3 170,14 грн.

Ранее на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен планировали выделить 20 млрд. 

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