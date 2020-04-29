В начале мая украинцы получат проиндексированную пенсию. Какую прибавку ждать

В мае украинцев ждет сразу три повышения пенсии, и проиндексированные на 11% выплаты Министерство социальной политики начнет выплачивать уже с 4 числа месяца. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге по результатам заседания правительства в среду, передают Українськi Новини. "Пенсии будут выплачиваться так, как и всегда, с 4 мая", - сказала министр. Она отметила, что пенсионный фонд полностью готов к выплатам индексированных пенсий. По словам Лазебной, средний размер повышения пенсии после индексации составит 260 гривен. При этом, наименьшее повышение установлено на уровне 100 гривен. Как сообщали Українські Новини, с 1 мая стартует автоматическая индексация пенсий, но повышение ждет не все категории пенсионеров. В апреле выплаты повысят лицам старше 80-ти лет, но не всем категориям пенсионеров. Кроме того, по состоянию на 1 апреля средний размер пенсии составил 3 170,14 грн. Ранее на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен планировали выделить 20 млрд.