Кому в апреле пересчитают пенсии и сколько добавят

В то время, как Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в апреле еще 4,9 млрд. гривен, в апреле выплаты повысят лицам старше 80-ти лет, однако есть ряд условий для этого.

Об этом сообщает издание "Пенсионный курьер".

Издание напоминает, что 1 апреля 2020 правительство приняло постановление № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году", в котором четко прописаны условия для повышения выплат.

В частности, в документе предусмотрено, что с 1 апреля лицам, получающим пенсию и которым исполнилось 80 лет и более и у которых ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не достигает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за 201 9 год, устанавливают ежемесячную компенсационную выплату в размере до 500 грн в пределах указанного размера.

В случае если после установления ежемесячной компенсационной выплаты размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленных законодательством (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной), у лиц, получающих пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с учетом страхового стажа , Предусмотренного абзацем вторым пункта 41 раздела XV "Заключительные положения" этого Закона, не достигает 2600 грн, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера, которая учитывается при дальнейших перерасчетов пенсии.

Издание утверждает, что ежемесячную компенсационную выплату в размере до 500 грн в апреле уже получили пенсионеры:

пенсионный возраст которых по состоянию на 1 апреля текущего года не менее 80 лет;

размер пенсионных выплат которых с учетом всех надбавок и повышений, не считая пенсию за особые заслуги перед Украиной, не достигает 9205 грн 19 коп .;

независимо от того, какой вид пенсии и по какому закону они получают.

В то же время для пенсионеров, которые получают пенсию по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и имеют не менее 25 лет страхового стажа мужчины и не менее 20 лет женщины, установлены дополнительные гарантии. В частности, размер пенсии этих лиц в результате установления компенсационной выплаты не может быть меньше 2600 грн. Согласно им установлена ​​доплата в сумме, которой не хватает до указанного размера. Эта доплата учитывается при дальнейших перерасчетов пенсии (то есть при определении увеличения размера пенсии в результате дальнейших перерасчетов эта доплата будет уменьшаться или вообще поглощаться).

В то же время, если лицо, получающее пенсию, достигло 80-летнего возраста после 1 апреля 2020 года, такая компенсационная выплата устанавливается и выплачивается с даты достижения этого возраста.

Компенсационная выплата является ежемесячной. Ее выплачивать в течение всего времени получения пенсии.

Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи, а заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.