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29 апреля 2020, среда, 06:15 2315
Финансы 2020-04-29T06:15:01+03:00
Українські Новини
Кто получает самую большую пенсию. В ПФУ назвали категорию украинцев с максимальной пенсией

Кто получает самую большую пенсию. В ПФУ назвали категорию украинцев с максимальной пенсией

Кира Молчанова
Пенсии, Пенсионеры, ПФУ, Средняя пенсия, пенсии в Украине
Пенсия. Фото: pixabay
Пенсия. Фото: pixabay

Пока в Украине средняя заработная плата увеличилась по сравнению с февралем на 5,5%, или на 599 гривен до 11 446 гривен в месяц, по состоянию на 1 апреля средний размер пенсии составил 3 170,14 грн.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В сообщении говорится, что всего пенсионеров в стране 11 268 327 человек.

Так, больше всего украинцев получают пенсию в диапазоне от 1501 до 2000 гривен. Немногим меньше пенсию от 2001 до 3000 гривен.

По данным ПФУ, выплаты получали:

  • пенсии по возрасту - 8 467 091 человек, средняя пенсия - 3 166,53 грн,
  • по инвалидности - 1 411 732 человек, средняя пенсия - 2 499,74 грн,
  • в связи с потерей кормильца - 538 157 человек, средняя пенсия - 2 753,18 грн,
  • за выслугу лет - 218 988 человек, средняя пенсия - 2 882,06 грн,
  • социальные пенсии - 75 971 человек, средняя пенсия - 1 655,77 грн,
  • по инвалидности - 1 411 732 человек, средняя пенсия - 2 499,74 грн,
  • пожизненное денежное содержание судей - 3 380 человек, средняя пенсия - 49 844,23 грн
  • Кроме того, пенсии военнослужащих получали 553 188 человек, средняя пенсия - 5 378,17 грн.

В ведомстве уточнили, что самые высокие средние пенсии получают в Донецкой и Луганской областях, а так же в городе Киев.

Как сообщали Українські Новини, с 1 мая стартует автоматическая индексация пенсий, но повышение ждет не все категории пенсионеров. 

В апреле выплаты повысят лицам старше 80-ти лет, но не всем категориям пенсионеров.

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