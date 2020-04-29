Кто получает самую большую пенсию. В ПФУ назвали категорию украинцев с максимальной пенсией

Пока в Украине средняя заработная плата увеличилась по сравнению с февралем на 5,5%, или на 599 гривен до 11 446 гривен в месяц, по состоянию на 1 апреля средний размер пенсии составил 3 170,14 грн.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В сообщении говорится, что всего пенсионеров в стране 11 268 327 человек.

Так, больше всего украинцев получают пенсию в диапазоне от 1501 до 2000 гривен. Немногим меньше пенсию от 2001 до 3000 гривен.

По данным ПФУ, выплаты получали:

пенсии по возрасту - 8 467 091 человек, средняя пенсия - 3 166,53 грн,

по инвалидности - 1 411 732 человек, средняя пенсия - 2 499,74 грн,

в связи с потерей кормильца - 538 157 человек, средняя пенсия - 2 753,18 грн,

за выслугу лет - 218 988 человек, средняя пенсия - 2 882,06 грн,

социальные пенсии - 75 971 человек, средняя пенсия - 1 655,77 грн,

по инвалидности - 1 411 732 человек, средняя пенсия - 2 499,74 грн,

пожизненное денежное содержание судей - 3 380 человек, средняя пенсия - 49 844,23 грн

Кроме того, пенсии военнослужащих получали 553 188 человек, средняя пенсия - 5 378,17 грн.

В ведомстве уточнили, что самые высокие средние пенсии получают в Донецкой и Луганской областях, а так же в городе Киев.

Как сообщали Українські Новини, с 1 мая стартует автоматическая индексация пенсий, но повышение ждет не все категории пенсионеров.

В апреле выплаты повысят лицам старше 80-ти лет, но не всем категориям пенсионеров.