В Киевской области увеличилось количество случаев Covid-19. Где болеют больше всего

В то время, как в Киеве уже 1,3 тыс. больных Covid-19, количество заболевших коронавирусом в Киевской области 28 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 39 человек до 643, умерших - на 2 человек до 15.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

В Киево-Святошинском районе 221 случай заболевания коронавирусом подтвержден в населенных пунктах Вишневое, Боярка, Лесники, Тарасовка, Гатное, Дмитровка, Кременище, Чайки, Петропавловская Борщаговка, Крюковщина, Белогородка, Капитановка, Новое, Гнатовка, Гореничи, Чабаны, Юровка, Святопетровское и Софиевская Борщаговка.

В Обуховском районе подтверждены 128 случаев - в Козине, Романкове, Украинке, Обухове, Красной Слободке, Нещерове, Германовке, Таценках, Деремезне, Красном, Долине и Григоровке.

Также 34 случая заболевания подтверждены в Борисполе, 27 - в Кагалыке, 23 - в Броварах, 22 - в Броварском районе, 21 - в Ирпене, по 15 случаев - в Кагарлыкском и Бориспольском районах, 13 - в Белой Церкви, 12 - в Василькове, по 11 случаев - в Буче и Макаровском районе, 10 - в Васильковском районе, 9 - в Вышгороде, по 7 случаев - в Ставищенском и Вышгородском районе, 6 - в Переяславе, по 5 случаев - в Фастове, Белоцерковском, Переяслав-Хмельницком и Бородянском районах, по 3 случая - в Володарке, Гостомеле, Богуславском, Барышевском и Мироновском районах, по 2 случая - в Рокитном и Иванковском районе, по 1 случаю - в Ворзеле, Бородянке, Березяни, Ставище, Иванкове, Коцюбинском, Глевахе, а также в Полесском, Таращанском, Згуровском, Фастовском и Рокитнянском районах.

136 из всех заболевших в Киевской области находятся на стационарном лечении и 507 - на амбулаторном (самоизоляции).

Отмечается, что 70 человек выздоровели, 4 из которых - дети.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 2 282 сообщения о подозрении на COVID-19, за последние сутки получено 118 сообщения о подозрении.

Медицинское наблюдение установлено за 4 188 контактными лицами.

Как сообщали Українські Новини, после дня спада в Украине второй день подряд растет количество новых заболевших коронавирусом.