У Київській області збільшилась кількість випадків Covid-19. Де найбільше хворіють

В той час, як у Києві вже 1,3 тис. хворих Covid-19, кількість хворих коронавірусом Київської області 28 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 39 осіб до 643, померлих - на 2 чоловік до 15.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

У Києво-Святошинському районі 221 випадок захворювання на коронавірус підтверджено в населених пунктах Вишневе, Боярка, Лісники, Тарасівка, Гатне, Дмитрівка, Кременище, Чайки, Петропавлівська Борщагівка, Крюківщина, Білогородка, Капітанівка, Нове, Гнатівка, Гореничі, Чабани, Юрівка, Святопетрівське і Софіївська Борщагівка.

В Обухівському районі підтверджено 128 випадків - у Козині, Романкові, Українці, Обухові, Красній Слобідці, Нещерові, Германівці, Таценках, Деремезній, Червоному, Долині та Григорівці.

Також 34 випадки захворювання підтверджені в Борисполі, 27 - у Кагалику, 23 - у Броварах, 22 - у Броварському районі, 21 - в Ірпені, по 15 випадків - у Кагарлицькому та Бориспільському районах, 13 - у Білій Церкві, 12 - у Василькові, по 11 випадків - у Бучі та Макарівському районі, 10 - у Васильківському районі, 9 - у Вишгороді, по 7 випадків - у Ставищенському і Вишгородському районі, 6 - у Переяславі, по 5 випадків - у Фастові, Білоцерківському, Переяслав-Хмельницькому та Бородянському районах, по 3 випадки - у Володарці, Гостомелі, Богуславському, Баришівському і Миронівському районах, по 2 випадки - у Рокитному та Іванківському районі, по 1 випадку - у Ворзелі, Бородянці, Березані, Ставище, Іванкові, Коцюбинському, Глевасі, а також у Поліському, Таращанському, Згурівському, Фастівському та Рокитнянському районах.

136 з усіх захворілих у Київській області перебувають на стаціонарному лікуванні і 507 - на амбулаторному (самоізоляції).

Зазначається, що 70 людей одужали, 4 з яких - діти.

З 14 березня в Київський обласний лабораторний центр надійшло 2 282 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу отримано 118 повідомлення про підозру.

Медичне спостереження встановлено за 4 188 контактними особами.

Як повідомляли Українські Новини, після дня спаду в Україні другий день поспіль зростає кількість нових хворих на коронавірус.