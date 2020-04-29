Разумков прокоментував можливе призначення Саакашвілі віце-прем'єром

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не впевнений, що буде повністю розділяти і підтримувати обговорювані кадрові призначення в уряд. Так він прокоментував в інтерв'ю "РБК-Україна" можливе призначення Михайла Саакашвілі віце-прем'єром.

"Я завжди говорив, що переймати досвід інших держав і залучати експертів у тих чи інших сферах це дуже важливо. Але все-таки я думаю, що і в нашій команді достатня кількість колег, які могли б проводити реформи і бути корисними Кабінету Міністрів... станом на сьогодні я не впевнений, що буду повністю розділяти і підтримувати обговорювані кадрові призначення в уряд", - сказав він.

За словами спікера парламенту, у фракції "Слуга народу" думки щодо кандидатури Саакашвілі розділилися.

При цьому Разумков допускає, що досвід експрезидента Грузії може бути використаний не тільки в Кабміні, але і в інших напрямках.

"Ми бачили і виступ Михайла Николозовича, в тому числі і заяву з боку Офісу Президента, що вони розглядали таку можливість (призначення Саакашвілі в уряд) і такі дискусії велися. Наскільки вони були глибокими і були унікальними: може бути, розглядався різний спектр застосування тих знань і того досвіду, який є у (колишнього) президента Саакашвілі. Думаю, що вони можуть бути застосовані в іншому напрямку, якщо буде прийнято таке спільне рішення", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, Грузія має намір відкликати свого посла в Україні в разі, якщо колишній Президент Грузії Саакашвілі буде призначений віце-прем'єр-міністром Кабінету Міністрів України.