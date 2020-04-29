підписатися на розсилку
26.85 27.25
28.95 29.6
˟
  • Новини
  • Політика
  • Разумков прокоментував можливе призначення Саакашвілі віце-прем'єром
29 квітня 2020, середа, 10:04 6
Політика 2020-04-29T10:05:26+03:00
Українські Новини
Разумков прокоментував можливе призначення Саакашвілі віце-прем'єром

Разумков прокоментував можливе призначення Саакашвілі віце-прем'єром

Валерия Драгомирова
Міхеіл Саакашвілі, Разумков Дмитро, Призначення
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не впевнений, що буде повністю розділяти і підтримувати обговорювані кадрові призначення в уряд. Так він прокоментував в інтерв'ю "РБК-Україна" можливе призначення Михайла Саакашвілі віце-прем'єром.

"Я завжди говорив, що переймати досвід інших держав і залучати експертів у тих чи інших сферах це дуже важливо. Але все-таки я думаю, що і в нашій команді достатня кількість колег, які могли б проводити реформи і бути корисними Кабінету Міністрів... станом на сьогодні я не впевнений, що буду повністю розділяти і підтримувати обговорювані кадрові призначення в уряд", - сказав він.

За словами спікера парламенту, у фракції "Слуга народу" думки щодо кандидатури Саакашвілі розділилися.

При цьому Разумков допускає, що досвід експрезидента Грузії може бути використаний не тільки в Кабміні, але і в інших напрямках.

"Ми бачили і виступ Михайла Николозовича, в тому числі і заяву з боку Офісу Президента, що вони розглядали таку можливість (призначення Саакашвілі в уряд) і такі дискусії велися. Наскільки вони були глибокими і були унікальними: може бути, розглядався різний спектр застосування тих знань і того досвіду, який є у (колишнього) президента Саакашвілі. Думаю, що вони можуть бути застосовані в іншому напрямку, якщо буде прийнято таке спільне рішення", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, Грузія має намір відкликати свого посла в Україні в разі, якщо колишній Президент Грузії Саакашвілі буде призначений віце-прем'єр-міністром Кабінету Міністрів України.

Більше новин про: Міхеіл Саакашвілі Разумков Дмитро Призначення

В Україні другий день поспіль зростає захворюваність на коронавірус
Україна 49-й день на карантині: до його закінчення залишилось менше двох тижнів
Новини
Запуск системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР відклали через карантин 10:43
За підсумками першого кварталу медицина в держбюджеті недофінансована на 18%, - Льовочкін 10:39
Долар продовжує падіння, а євро почав рости. Курс валют на 29 квітня 10:31
В Україні туристична галузь від коронавірусу втратить близько 1,5 млрд доларів 10:15
Затори на автошляхах. Фото: rubryka.com
Не зважаючи на карантин, чимало мостів і доріг Києва "почервоніли" від корків 10:09 Карта
більше новин
Легалізація грального бізнесу допоможе зменшити негативний економічний ефект карантину, - експерти 15:05
Навколо легалізації грального бізнесу поширюються фейкові новини, - політолог 15:27
Ми повинні прибрати "тролів" з дорожніх тендерів, – Давид Арахамія 18:27
Онлайн система моніторингу грального бізнесу повинна враховувати не тільки фінансові транзакції, - експерти 16:00
"Дарниця" почала співпрацю з сервісом доставки ліків Liki24.com 18:29
більше новин
Віталій Кличко Фото: КМДА
Кличко звільнив свого заступника Слончака, який напав на поліцейських 12:19
Не треба буде чекати 10 або 20 днів. Шмигаль допустив швидкий вихід українців з карантину 19:15
Витрати на Генпрокуратуру зросли майже в 4 рази за останні 5 років 07:22 Документ
Коли світ поборе коронавірус: вчені назвали дати закінчення пандемії в Україні і світі 17:41 Інфографіка
Карантин може призвести до 7 мільйонів незапланованих вагітностей 21:21
більше новин
Запуск системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР відклали через карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok