В апреле выплаты могут получить не все. Пенсионеров предупредили о возможной задержке

В четверг, 23 апреля, Пенсионный фонд начал выплату дополнительной тысячи гривен пенсионерам в связи с карантином из-за коронавируса. Средства должны автоматически поступить на карты пенсионеров. В ПФ рассказали о крайних сроках получения выплат пенсионерами.

Так, сообщается, что 6,4 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет засчитано не позднее 24 апреля.

Также 3,5 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить единовременное пособие домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств.

Отмечается, что в случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в указанные 5 дней, ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года, чтобы каждый из пенсионеров, имеющих право на такую выплату, получил необходимые средства.

Также Українські Новини сообщали, повлияет ли выплата "коронавирусной" тысячи на назначение субсидий.

Ранее Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 1,9 млрд гривен.