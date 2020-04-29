У США вже мільйон хворих на коронавірус. Дані у всьому світі 29 квітня

У той час, як вчені назвали дати закінчення пандемії в Україні і світі, кількість інфікованих Covid-19 у всьому світі складає 3 116 992 осіб, померли - 217 183, одужали - 928 930 тис. чоловік.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

Станом на 29 квітня, в трійці лідерів як і раніше США, Іспанія та Італія.

Найбільше хворих у Сполучених Штатах. У країні виявили 1 012 583 випадків зараження (24 132 за добу).

В Іспанії 232 128 хворих на коронавірус (2 706 за добу).

За добу в Італії зафіксували ще 2 091 випадків Covid-19. Загальна кількість хворих на коронавірус - 201 505 осіб.

Більше 100 000 хворих ще в чотирьох країнах:

Франція - 169 053 випадків, померли 23 694 людей, одужали 47 775;

Великобританія - 162 350 випадків, померли 21 745 людей, одужали 813;

Німеччина - 159 912 випадків, померли 6 314 осіб, одужали 117,4 тис.;

Туреччина - 114 653 випадків, померли 2 992 осіб, одужали 38 809.

Як повідомляли Українські Новини, на кожного померлого від коронавірусу в Україні приходиться двоє померлих від туберкульозу, четверо - від грипу і 220 померлих від хвороб серця.