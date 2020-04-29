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  • У США вже мільйон хворих на коронавірус. Дані у всьому світі 29 квітня
29 квітня 2020, середа, 08:25 6
Світ 2020-04-29T08:26:40+03:00
Українські Новини
У США вже мільйон хворих на коронавірус. Дані у всьому світі 29 квітня

У США вже мільйон хворих на коронавірус. Дані у всьому світі 29 квітня

Валерия Драгомирова
Поширення коронавірусу, коронавірус у світі, статистика коронавірусу
Поширення пандемії коронавіруса на планеті. Фото:who.int
Поширення пандемії коронавіруса на планеті. Фото:who.int

У той час, як вчені назвали дати закінчення пандемії в Україні і світі, кількість інфікованих Covid-19 у всьому світі складає 3 116 992 осіб, померли - 217 183, одужали - 928 930 тис. чоловік.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

Станом на 29 квітня, в трійці лідерів як і раніше США, Іспанія та Італія.

Найбільше хворих у Сполучених Штатах. У країні виявили 1 012 583 випадків зараження (24 132 за добу).

В Іспанії 232 128 хворих на коронавірус (2 706 за добу).

За добу в Італії зафіксували ще 2 091 випадків Covid-19. Загальна кількість хворих на коронавірус - 201 505 осіб.

Більше 100 000 хворих ще в чотирьох країнах:

  • Франція - 169 053 випадків, померли 23 694 людей, одужали 47 775;
  • Великобританія - 162 350 випадків, померли 21 745 людей, одужали 813;
  • Німеччина - 159 912 випадків, померли 6 314 осіб, одужали 117,4 тис.;
  • Туреччина - 114 653 випадків, померли 2 992 осіб, одужали 38 809.

Як повідомляли Українські Новини, на кожного померлого від коронавірусу в Україні приходиться двоє померлих від туберкульозу, четверо - від грипу і 220 померлих від хвороб серця.

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