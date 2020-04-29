Астролог рассказал, кого из знаков зодиака ждет успех 29 апреля

Несмотря на то, что близятся длинные майские выходные, многих знаков зодиака ждут множество забот вплоть до них. О том, что звезды приготовили всем знакам зодиака на среду, 29 апреля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки прогнозу астролога.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В среду у Овнов события будут развиваться динамично, а их активность возрастет. Звезды уверяют, что в этот день можно смело строить планы на будущее и принимать важные решения. Также во второй половине дня возможна прибыль за ранее выполненную работу.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцов ждет благоприятный день. Звезды уверяют, что представители этого знака смело могут брать на себя ответственность и принимать важные решения,во всех сферах жизни. Тельцов ждут неожиданные удачи и могут появиться идеи и планы, которые успешно воплотятся в будущем.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В среду удача будет на стороне Близнецов. Представители этого знака смогут преодолеть любые преграды на их пути. Также в течение дня Близнецоы ожидают удачные совпадения, которые обеспечат победу во многих начинаниях.

Рак (21 июня – 22 июля)

Настроение Раков в среду будет часто меняться. представители этого знака будут склонны нервничать из-за того, чего нельзя изменить текущий ход событий. Проблемы личного характера и дискомфорт могут выбить из колеи. Также не исключены проблемы в общении с окружающими.

Лев (23 июля – 22 августа)

В среду Львы смогут легко добиться желаемого, если будут вести себя естественно и непринужденно. Звезды советуют представителям этого знака тщательно проверять поступающую и не доверять всем словам и обещаниям окружающих. Также в этот день следует быть осмотрительнее с финансами.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дев ждет благоприятный день, несмотря на то что возможны проблемные моменты в общении с окружающими. Мелкие проблемы, которые будут возникать в течение дня, Девы смогут удачно разрешить, но возможны потери и убытки, которых избежать не получится. Звезды советуют тщательно планировать свои расходы и избегать импульсивных покупок.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов будет не самый легкий день, ведь. Возможны разногласия с близкими, ведь представителям этого знака будет сложно поладить с ними. Звезды советуют Весам постараться не принимать близко к сердцу любые недоразумения и не раздражаться по пустякам.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В первой половине среды у Скорпионов могут возникать разногласия и конфликты с окружающими. Настроение представителей этого знака будет меняться, ведь они будут готовы из любой мелочи сделать проблему. Звезды уверяют, что ситуация поменяется во второй половине дня, но однако ожидать чего-либо грандиозного не стоит.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день Стрельцам не помешает немного тишины и спокойствия. Звезды уверяют, что лучшим решениев в этот ситуации будет индивидуальный труд, он позволит обдумать происходящее и сосредоточиться на важных делах.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Начало среды у Козерогов пройдет интересно и насыщено различными событиями. Однако во второй половине дня представителей этого знака могут ожидать финансовые потери. А вот любовном фронте не исключены положительные изменения, общение с любимым человеком пройдет благоприятно.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды уверяют, что в среду у Водолеев будет много дел, но представители этого знака смогут справитться со всеми поставленными задачами и получить хорошие результаты.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы в первой половине среды смогут преуспеть в делах. А на вторую половину дня и вечер звезды советуют не планировать важных день, ведь ситуация изменится. Лучше посвятите это время общению с близкими и отдыху.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба поделился астрологиеским прогнозом для всех знаков зодиака на среду.

Также в среду, 29 апреля, в Украине будет +20 +24 градусов тепла.