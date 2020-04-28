Нарушитель карантина, переплывший Днепр, прискакал на лошади к Авакову

После того, как полицейские Киева задержала мужчину, который вплавь добирался к тренажерам в Гидропарке, пловец-нарушитель карантина Валентин Бурьянов прискакал в здание Министерства внутренних дел на лошади, чтобы передать обращение к министру Арсену Авакову.

Об этом Бурьянов в сообщил в Facebook.

"Как и обещал, публикую обращение, которое я сегодня завез вечном министру. Учитывая, их "ящик", который не так часто проверяется, я продублировал свое обращение по почте", - написал он.

Мужчина пообещал впоследствии объяснить свой поступок. Во время трансляции он заявил, что хочет показать "средневековье, которое воцарилось в правоохранительной системе".

Напомним, 6 апреля, мужчина, которого не пустили на спортплощадку в Гидропарке, пытался туда попасть, переплыв реку, полицейские поймали его на другом берегу.

На него составили административный протокол по статье о нарушении карантина. Эта санкция предусматривает от 17 до 34 тысяч штрафа.

Суд отказался рассматривать это дело.

Как сообщали Українські Новини, из-за карантина в Украине ограничили пребывание граждан в парках, лесопарках и прибрежных зонах.

При этом суды отказываются брать штрафы в 17 тыс. гривен с тех, на кого полицейские составляют протоколы.