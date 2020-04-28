"Укрзалізниця" призупинила консультації з німецької Deutsche Bahn, - Криклій

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" припинило консультації з залізничною компанією Deutsche Bahn (Німеччина).

Про це в інтерв'ю порталу "Лига.net" повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передають Українські Новини.

"Питання консультацій Deutsche Bahn поки ставимо на паузу. Ви пам'ятаєте суму тендеру — 80+ млн гривень. Зараз "Укрзалізниця" не може собі цього дозволити. Більше того, вони не зможуть приїхати — у нас обмеження на в'їзд іноземців. Тому ми перенесемо все в термінах. Але генерально - треба працювати над трансформацією, щоб "Укрзалізниця" була сучасною компанією, холдингом з трьох або більше операторів — інфраструктура, вантажні та пасажирські перевезення", - сказав він.

Крім того, за словами міністра, компанія відклала IPO.

Водночас в травні починається експеримент з використанням приватної тяги на залізниці - Криклій повідомив, що серед учасників цього експерименту точно є компанії "Кернел" і "Івано-Франківськцемент".

Також міністр зазначив, що за підсумками року "Укрзалізниця" буде прагнути вийти на беззбитковість.

"У березні вантажоперевезення просіли на 7%, в квітні — вже на 12%", - прокоментував він.

За словами Криклія, компанії знадобиться щонайменше 5 млрд гривень рефінансування.

Як повідомляли Українські Новини, Мінінфраструктури і Deutsche Bahn підписали меморандум про співпрацю.

Також Гончарук заявляв про наміри кабміну передати акціонерне товариство "Укрзалізниця" залізничної компанії Deutsche bahn на 10 років.