подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
28 апреля 2020, вторник, 21:47 562
Финансы 2020-04-28T21:48:16+03:00
Українські Новини
Глава "Украэроруха" Ярмак задекларировал зарплату 158 тыс. гривен, но не указал, за какой период

Глава "Украэроруха" Ярмак задекларировал зарплату 158 тыс. гривен, но не указал, за какой период

Кира Молчанова
Украэрорух, Декларации чиновников, зарплаты чиновников, Андрей Ярмак
Андрей Ярмак. Фото: Andrey Yarmak/Facebook
Андрей Ярмак. Фото: Andrey Yarmak/Facebook

Временно исполняющий обязанности директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак в марте задекларировал 157,7 тыс. гривен зарплаты, в то время, как в декабре он задекларировал 131,1 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций, передают Українські Новини.

31 марта Ярмак получил 157 699 гривен зарплаты по основному месту работы - в "Украэрорухе".

При этом в декларации не указан период, за который была получена зарплата.

Как сообщали Українські Новини, "Украэрорух" в страховку для сотрудников за 17 миллионов включил гомеопатию.

Национальное антикоррупционное бюро в августе 2019 года провело обыски в офисе Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух").

В январе-октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") увеличило количество обслуженных рейсов на 12,2% до 290 331 полета.

Больше новостей о: Украэрорух Декларации чиновников зарплаты чиновников Андрей Ярмак

Во время карантина средняя зарплата в Украине выросла
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты
Новости
Рынок "Столичный" готов возобновить полноценную работу с учетом требований Минздрава 22:19
В МОЗ рассказали, какую область Украины пока не затронула смертность от COVID-19 22:00 Инфографика
Глава "Украэроруха" Ярмак задекларировал зарплату 158 тыс. гривен, но не указал, за какой период 21:47
"Укрзализныця" приостановила консультации с немецкой Deutsche Bahn, - Криклий 21:40
В Почаевской психоневрологической больнице 26 пациентов заразились COVID-19 21:34
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19 16:48 Инфографика
После визита Зеленского в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара 23:55 Инфографика
Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом 08:59
"Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций 14:46
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30
Замгенпрокурора назначили в обход комиссии, - СМИ 13:13
Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом 08:59
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен 15:09
больше новостей
Сезонные работы за границей для украинцев: Кабмин будет выдавать разрешения отдельно на каждый запрос
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok