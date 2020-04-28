Глава "Украэроруха" Ярмак задекларировал зарплату 158 тыс. гривен, но не указал, за какой период

Временно исполняющий обязанности директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак в марте задекларировал 157,7 тыс. гривен зарплаты, в то время, как в декабре он задекларировал 131,1 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций, передают Українські Новини.

31 марта Ярмак получил 157 699 гривен зарплаты по основному месту работы - в "Украэрорухе".

При этом в декларации не указан период, за который была получена зарплата.

Как сообщали Українські Новини, "Украэрорух" в страховку для сотрудников за 17 миллионов включил гомеопатию.

Национальное антикоррупционное бюро в августе 2019 года провело обыски в офисе Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух").

В январе-октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") увеличило количество обслуженных рейсов на 12,2% до 290 331 полета.