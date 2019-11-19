Через Украину стали чаще летать: количество транзитных рейсов увеличилось почти на 60%

В январе-октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") увеличило количество обслуженных рейсов на 12,2% до 290 331 полета.

Об этом говорится в сообщении ГП, передают Українськi Новини.

При этом украинские авиакомпании выполнили 95 210 рейсов (рост на 3,7%), иностранные авиакомпании - 195 121 рейс (+16,8%).

"Сейчас по объемам воздушного движения Украина не достигла уровня 2013 года, самого успешного за всю историю существования "Украэроруха" - тогда общее количество полетов над Украиной за год составило 534 581. Основное падение объемов за последние 5 лет произошло по транзитным потокам. За 10 месяцев этого года количество транзитных полетов на 58,8% меньше по сравнению с таким же периодом 2013 года", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по сравнению с 2013 годом на 17,7% снизилось количество внутренних рейсов.

В то же время количество международных рейсов увеличилось на 13,5%.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") заявляет, что финансовые обязательства авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) перед предприятием составляют 1 млрд гривен.

Ранее МАУ объявила о закрытии рейсов в Амман, Минск и Ригу с 16 ноября на период зимней навигации 2019/2020 года в связи с отрицательной рентабельностью.