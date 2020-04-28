В Почаевской психоневрологической больнице 26 пациентов заразились COVID-19

В Почаевской областной психоневрологической больнице в Теронопольской области, где лавру уже закрыли на карантин, у 26 пациентов подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба офиса омбудсмена.

"По состоянию на 27 апреля у 26 пациентов отделения для мужчин было лабораторно подтверждено коронавирусную инфекцию COVID-19. Четверо из них переведены в центральную городскую больницу Почаева, в остальных течение заболевания в настоящее время проходит в легкой форме", — говорится в сообщении.

Главный врач учреждения тоже оказалась заражена коронавирусом, как и несколько человек персонала. Сейчас она и еще несколько врачей находятся в Тернопольской центральной областной больнице в реанимации.

В случае обострения, больных будут направлять в Кременецкую центральную районную и Почаевскую городскую больницы.

В сообщении говорится, что не всех пациентов удалось протестировать на коронавирус: 25 апреля, когда их кровь брали на анализ, не хватило пробирок для забора крови.

"Приобретение пробирок профинансировано и после их получения, больницей будут осуществлены исследования в остальных пациентов и работников. Результаты исследований ожидаются", — поясняется в сообщении.

Больница рассчитана на 100 койко-мест, сейчас в заведении находится 62 человека, среди них на стационарном лечении находятся более 40 пациентов.

Отмечается, что часть из тех, кто на стационаре, жители других областей и даже стран. В некоторых утраченные документы, удостоверяющие личность.

Как сообщали Українські Новини, в Одесской области зафиксировали массовое заражение COVID-19 в доме престарелых.

В Украине зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки 401 новый случай. В Тернопольской области — 664 заболевших.