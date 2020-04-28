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  • Чем больше украинцы читают новости о коронавирусе, тем чаще им кажется, что все плохо, — результаты опроса
28 апреля 2020, вторник, 20:46 18
Общество 2020-04-28T20:47:35+03:00
Українські Новини
Чем больше украинцы читают новости о коронавирусе, тем чаще им кажется, что все плохо, — результаты опроса

Чем больше украинцы читают новости о коронавирусе, тем чаще им кажется, что все плохо, — результаты опроса

Кира Молчанова
Опрос, Новости, социологический опрос, коронавирус в Украине
Опрос. Фото. Pixabay
Опрос. Фото. Pixabay

Чем чаще люди следят за новостями, тем больше у них возникает уверенность, что ситуация с коронавирусом ухудшается.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передают Українськi Новини.

Кроме того, 68% респондентов часто следят за новостями о коронавирусной инфекции, 5% - вообще не следят.

Также 19% опрошенных иногда следят за новостями о коронавирусе, 9% - редко.

Указано, что чаще отслеживают новости о коронавирусе люди старшего возраста, женщины и более бедные граждане.

43% опрошенных украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, 33% - что не меняется, а 15% полагают, что ситуация улучшается.

Опрос проводился 24-25 апреля среди 1,2 тыс. совершеннолетних граждан на всей подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.

Как сообщали Українськi Новини, 41% опрошенных "Рейтингом" доверяют заместителю министра здравоохранения - главному государственному санитарному врачу Виктору Ляшко.

49% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают, что качество государственных медицинских услуг за последние два года скорее ухудшилось, а 12% - улучшилось.

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