Замминистра здравоохранения Ляшко доверяют почти вдвое больше, чем министру Степанову, — опрос

41% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", доверяют заместителю министра здравоохранения — главному государственному санитарному врачу Виктору Ляшко, который рассказал, как украинцы будут выходить из карантина после 11 мая.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом Ляшко не доверяет 31% опрошенных, 19% не знают главного санитарного врача.

Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 25% опрошенных, 26% - не доверяют, а 38% не знают, кто это.

Согласно результатам опроса, если говорить о бывших руководителях Министерства здравоохранения, то Ульяне Супрун доверяют 19% опрошенных, не доверяют - 63%, не знают Супрун 13% опрошенных.

Илье Емцу доверяют 16%, не доверяют - 33%, не знают Емца 41%.

Зоряне Скалецкой доверяют 13%, не доверяют - 39%, не знают Скалецкую 41% опрошенных.

Опрос проводился 24-25 апреля среди 1,2 тыс. совершеннолетних граждан на всей подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.

Как сообщали Українськi Новини, во время карантина 47% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", стали реже гулять, а 49% – чаще следить за новостями, в то время как ограничения при карантине не повлияли на частоту уделяемого большинством времени саморазвитию, хобби, уборке и готовке, употреблению еды и алкоголя, занятиям спортом и сексом, а также сну.

В то время, как 68% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают введенный в Украине карантин эффективным, согласно опросу КМИС 43% украинцев считают действия властей по противодействию коронавирусу неуспешными.