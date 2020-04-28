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28 апреля 2020, вторник, 19:55 194
Силовые структуры 2020-04-28T19:57:11+03:00
Українські Новини
ГБР допросило депутата Рады Вятровича по делу банкета в честь Голодомора

ГБР допросило депутата Рады Вятровича по делу банкета в честь Голодомора

Надежда Комендантова
Допрос, Депутат, Превышение власти, Владимир Вятрович, ГБР
Владимир Вятрович.
Владимир Вятрович.

Государственное бюро расследований допросило депутата Верховной Рады Владимира Вятровича (фракция "Европейская солидарность") по делу о превышении власти при организации международного форума, посвященного 85-й годовщине Голодомора в 2018 году.

Об этом Українським Новинам сообщили в ГБР.

Допрос длился полтора часа и касался обстоятельств проведения фуршета во время форума.

В ГБР отметили, что на вопрос о стоимости фуршета Вятрович не смог дать ответ.

Как сообщали Українскі Новини, Вятрович похвалил выступление Зеленского, где тот обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте.

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский сообщил, что Украинский институт национальной памяти, который в недалеком прошлом возглавлял Вятрович, замешан в незаконном присвоении бюджетных денег.

А именно, как утверждает Бужанский, Институт нацпамяти заказал фуршеты почти на 0,5 млн гривен для 3-дневной конференции, а Вятрович "просто украл большую часть из этого полумиллиона".

Меню банкета, организованного Вятровичем за бюджетный счет в День памяти жертв Голодомора, содержит такие деликатесы как профитроли и пирожные "Милфей".

Здесь подробнее о нашумевшем банкете Вятровича в честь Голодомора.

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