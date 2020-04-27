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  • Раки смогут восстановить все силы, а Козерогам захочется перемен — гороскоп от Павла Глобы на 28 апреля
27 апреля 2020, понедельник, 21:46 25
Lifestyle 2020-04-27T22:11:54+03:00
Українські Новини
Раки смогут восстановить все силы, а Козерогам захочется перемен — гороскоп от Павла Глобы на 28 апреля

Раки смогут восстановить все силы, а Козерогам захочется перемен — гороскоп от Павла Глобы на 28 апреля

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

После наполненного сюрпризами понедельника всех знаков зодиака ждет размереный вторник. Звезды уверяют, что практически все дела будут идти строго по плану и без непредвиденных обстоятельств. А подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака во вторник, 28 апреля, рассказал Павел Глоба.

Овен

Этот день может показаться Овнам немного скучным, ведь особые изменения или активности не предусмотрены. Звезды советуют представителям этого знака попробовать развлечь себя вечером с родными.

Телец

Тельцов во вторник ждет продуктивная работа. Правда, эмоции представителей этого знака будут нестабильными, поэтому возможные мелкие бытовые ссоры.

Близнецы

День для Близнецов будет полон гармонии, любви и вдохновения. Утро представители этого знака начнут с четких целей и задач, соответственно, до конца дня они смогут выполнить все, что запланировали, возможно, даже и больше.

Рак

У Раков во вторник наступит благоприятное время, чтобы наполнить свои внутренние ресурсы. Представителей этого знака немного поглотит рутинная работа, однако друзья помогут им переключиться и улучшат настроение.

Лев

Главной задачей Львов на этот день станет реализация своих амбиций на профессиональном поприще. Звезды обещают всячески способствовать карьерному росту и освоению новых навыков.

Дева

Этот день Девам лучше уделить обучению. Звезды советуют подумать над тем, что именно стоит наверстать, чтобы комфортно чувствовать себя среди однокурсников, коллег или друзей.

Весы

Во вторник Весы будут очаровательными, привлекательными и магнетическими. Это будет способствовать романтическим знакомствам, даже если представители этого знака находятся дома на карантине.

Скорпион

Скорпионы рискуют попасть под завал разноплановых задач. Впрочем высока вероятность, что представителям этого знака придут на помощь коллеги, или же кто-то из партнеров поможет решить сложные вопросы.

Стрелец

Расходы Стрельцов достаточно сильно выросли, поэтому звезды советуют соблюдать рациональность в расходах и контролировать семейный бюджет.

Козерог

Во вторник Козерогам захочется определенных изменений. Звезды советуют представителям этого знака взять небольшой тайм-аут на работе, чтобы сменить обстановку и отдохнуть.

Водолей

У Водолеев во вторник могут произойти неожиданные события. Звезды уверяют, что если представители этого знака смогут извлечь из них правильные уроки, то у них откроются новые горизонты для дальнейшего развития и движения вперед.

Рыбы

У Рыб во вторник появится возможность внести изменения в сферу профессиональной деятельности, но уже с перспективой на далекое будущее.

Как сообщали Українські Новини, на этой неделе украинцы будут отдыхать три дня.

Также сообщалось о том, премьера каких сериалов намечена на май.

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