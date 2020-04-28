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28 апреля 2020, вторник, 17:20 232
Судебная власть 2020-04-28T17:23:29+03:00
Українські Новини
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил в силе арест Кузьменко до 30 мая

Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил в силе арест Кузьменко до 30 мая

Елизавета Драбкина
Павел Шеремета, Убийство Павла Шеремета, Юлия Кузьменко
Юлия Кузьменко Фото: РБК-Украина
Юлия Кузьменко Фото: РБК-Украина

Апелляционный суд Киева оставил в силе продление одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко до 30 мая.

Такое решение суд принял во вторник, передают Українські Новини.

Кузьменко принимала участие в заседании путем видеоконференцсвязи.

Защита подозреваемой ходатайствовала об изменении ей меры пресечения, но суд отказался удовлетворить данное ходатайство.

Прокуратура настаивала на аресте подозреваемой.

Кроме того, Кузьменко хотели взять на поруки депутаты Верховной Рады Михаил Бондарь, Николай Величкович и Мария Ионова (все - фракция "Европейская солидарность"), но суд отказал в данном ходатайстве.

Как сообщали Українськi Новини, 1 апреля Печерский районный суд Киева продлил арест Кузьменко до 30 мая.

23 апреля правоохранители проводили обыски у Кузьменко, по их итогам было изъято несколько сим-карт и карабин, принадлежащий ее мужу.

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