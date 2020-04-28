подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
  • Новости
  • Политика
  • В Харькове девять врачей Военного госпиталя заболели коронавирусом
28 апреля 2020, вторник, 16:53 29
Политика 2020-04-28T16:53:21+03:00
Українські Новини
В Харькове девять врачей Военного госпиталя заболели коронавирусом

В Харькове девять врачей Военного госпиталя заболели коронавирусом

Ольга Фандорина
Харьков, Врачи, Коронавирус в Харькове, коронавирус у врачей
Врач. Больница. Медицина. Болезнь. Доктор. Фото: pixabay
Врач. Больница. Медицина. Болезнь. Доктор. Фото: pixabay

В Харькове девять врачей Военного госпиталя заразились коронавирусом. Об этом в эфире "112 Украина" заявил начальник Военно-медицинского центра Северного региона Юрий Подолян.

Коронавирус у врачей протекает бессимптомно. Также известно, что коронавирус обнаружили у трех военнослужащих и двух пенсионеров. 

"В воскресенье получена из лаборатории информация о том, что 9 работников нашего госпиталя положительные по коронавирусу. В лабораторных исследованиях может возникать погрешность за счет оборудования, возможно, среды. Когда у 9 медработников, у одного из них нет никаких клинических проявлений, возникло непонимание, поэтому было принято решение сделать проверку", - сказал Юрий Подолян.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, количество инфицированных Covid-19 по всему миру составляет 3 041 550 человек, выздоровели - 894 тыс. человек.

Также рынкам будут ежедневно выдавать разрешение на работу после проверки.

Согласно статистике Госстата до объявления карантина в январе-феврале среднесуточная летальность составляла 1679 человек из них - 1142 человека от сердечно-сосудистых заболеваний, 222 человека от рака и 10,5 человек от ДТП.

Больше новостей о: Харьков Врачи Коронавирус в Харькове коронавирус у врачей

Откроются непродовольственные магазины и парикмахерские. Как начнут ослаблять карантин в Киеве
Пожар в Чернобыльской зоне локализован
Новости
Районы Киева с самой высокой заболеваемостью COVID-19. Как изменилась карта распространения коронавируса 17:16 Карта
Суд отправил под ночной домашний арест экс-замглавы КГГА Слончака 17:09 Обновляется
На Stem is Fem украинские школьницы предложили концепты роботов для борьбы с коронавирусом 17:03
Украинцы рассказали, чем планируют заниматься на майские праздники 16:59
Фермерам некуда девать продукцию: почему это грозит дефицитом продуктов в магазинах 16:55
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19 16:48 Инфографика
После визита Зеленского в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара 23:55 Инфографика
Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом 08:59
"Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций 14:46
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, - Климент 19:18
В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30
Замгенпрокурора назначили в обход комиссии, - СМИ 13:13
больше новостей
Зеленский подписал закон об открытии рынка земли
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok