В Харькове девять врачей Военного госпиталя заболели коронавирусом

В Харькове девять врачей Военного госпиталя заразились коронавирусом. Об этом в эфире "112 Украина" заявил начальник Военно-медицинского центра Северного региона Юрий Подолян.

Коронавирус у врачей протекает бессимптомно. Также известно, что коронавирус обнаружили у трех военнослужащих и двух пенсионеров.

"В воскресенье получена из лаборатории информация о том, что 9 работников нашего госпиталя положительные по коронавирусу. В лабораторных исследованиях может возникать погрешность за счет оборудования, возможно, среды. Когда у 9 медработников, у одного из них нет никаких клинических проявлений, возникло непонимание, поэтому было принято решение сделать проверку", - сказал Юрий Подолян.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, количество инфицированных Covid-19 по всему миру составляет 3 041 550 человек, выздоровели - 894 тыс. человек.

Также рынкам будут ежедневно выдавать разрешение на работу после проверки.

Согласно статистике Госстата до объявления карантина в январе-феврале среднесуточная летальность составляла 1679 человек из них - 1142 человека от сердечно-сосудистых заболеваний, 222 человека от рака и 10,5 человек от ДТП.