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27 апреля 2020, понедельник, 15:14 352
Европа 2020-04-27T16:00:03+03:00
Українські Новини
В Литве ослабили карантин. Какие изменения начали действовать

В Литве ослабили карантин. Какие изменения начали действовать

Елена Новикова
Литва, Карантин, Карантин в Литве, Смягчение карантина
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

В то время, как в Украине представили 5-этапный план выхода из карантина, в Литве сегодня, 27 апреля, начал действовать новый этап смягчения карантина. Об этом сообщает издание Delfi.

Так, сообщается, что при соблюдении определенных требований разрешается работа уличных кафе, салонов красоты и музеев, открытие храмов. Также разрешено заниматься спортом на улице.

В уличных кафе за одним столиком могут сидеть не больше двух человек, а столики должны стоять на расстоянии двух метров. Чтобы облегчить восстановление деятельности кафе, Вильнюсский муниципалитет предоставил кафе возможность пользоваться парками и скверами в центре столицы.

Культурные, развлекательные и спортивные учреждения также могут посещать группы не более двух человек (исключения касаются членов одной семьи). В этих учреждениях и в парикмахерских должно действовать правило 10 кв. м на одного человека. Солярии, массажные кабинеты, салоны тату пока не будут открыты.

С понедельника разрешено проводить экзамены на вождение, заниматься гольфом, теннисом, стрельбой на улице, откроют картодромы, зоопарки, ботанические сады - но только те, что находятся на улице.

Конференция епископов сообщила, что с понедельника в храмах ежедневно, за исключением воскресенья, будут проходить службы с участием людей, храмы будут ограничивать число посетителей.

С 27 апреля также откроются детские сады. Они примут детей, чьи родители должны выходить на работу.

Карантин в Литве действует до 11 мая.

Как сообщали Українські Новини, в Италии смягчают карантин.

Также ранее Израиль карантин ослабил.

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