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28 апреля 2020, вторник, 13:18 811
Бизнес 2020-04-28T13:19:01+03:00
Українські Новини
В начале карантина продажи бытовой техники упали на 37%, в начале апреля отмечен рост на 8%

В начале карантина продажи бытовой техники упали на 37%, в начале апреля отмечен рост на 8%

Оксана Соболь
Торговля, Продажи, Бытовая техника, электроника, Карантин из-за коронавируса
Техника. Фото: tehnohata.ua
Техника. Фото: tehnohata.ua

Компания GfK Ukraine констатирует, что начало карантина привело к сокращению рынка бытовой техники и электроники на 37%.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"В течение 12-15 недели 2020 года (16 марта - 12 апреля) потребители приспосабливались к новым условиям, связанным с пандемией COVID-19 и изоляцией. Начало карантина привело к сокращению рынка бытовой техники и электроники в Украине на 37% (по сравнению с предыдущей неделей)", - сказано в нем.

При этом наблюдался рост онлайн-продаж на 20%, тогда как физические продажи сократились на 54%.

"В первую неделю изоляции незначительная положительная динамика сохранилась на рынке ноутбуков, поскольку потребителям нужно было обустроить домашние рабочие места. 7-процентный рост в натуральном выражении показали продажи морозильных камер", - отмечается в сообщении.

В течении 13 недели текущего года наблюдалось падение рынка на 23% по сравнению с 12 неделей.

Доля онлайн-продаж увеличилась до 60%.

Единственная категория товаров, которая в течении 13 недели продемонстрировала рост - электробритвы.

Однако уже на 15 неделе, которая закончилась 12 апреля, рынок бытовой техники и электроники вырос на 8% по сравнению с 14 неделей.

В частности продажи малой бытовой техники выросли на 25% за 15 неделю по сравнению с 14 неделей.

Продажи телевизоров выросли на 17%, планшетов - на 10%, смартфонов - на 21%.

Как сообщали Українськi Новини, Vodafone заявляет об увеличении спроса на Wi-Fi-роутеры и 4G-модемы после введения карантина.

В то же время в США коронавирус взвынтил спрос на гантели.

 

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