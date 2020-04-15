Рада выделила 2,6 млрд гривен на финансирование Минспорта

Верховная Рада предусмотрела финансирование Министерства молодежи и спорта из государственного бюджета в 2020 году в размере 2,6 млрд гривен.

За принятие законопроекта об изменениях в государственный бюджет на 2020 год №3279-д 13 апреля проголосовали 249 депутатов, передают Українськi Новини.

При этом 1 839 млн гривен предусмотрено выделить из общего фонда госбюджета, 411,8 млн гривен – из спецфонда госбюджета.

На руководство и управление вопросами министерства предусмотрено 60 млн гривен.

На развитие физкультуры, спорта высших достижений и резервного спорта предусмотрено выделить 1,5 млрд гривен, на развитие спорта среди лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивную реабилитацию – 412,2 млн гривен, 69,7 млн гривен – на подготовку и участие национальных сборных команд в международных соревнованиях, которые проводят Международный, Европейский олимпийские комитеты, включая Олимпийские игры и Всемирные игры, 50,7 млн гривен – на подготовку и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх.

Также предусмотрено 54,4 млн гривен на финансовую поддержку общественных организаций физкультурно-спортивного направления, 43,7 млн гривен – на мероприятия госполитики по вопросам молодежи и господдержку молодежных и детских общественных организаций, 10,5 млн гривен - на научную и научно-техническую деятельность в сфере развития молодежи и спорта.

Кроме того, через Минспорта предусмотрено 420 млн гривен субвенций из госбюджета местным бюдждетам: 200 млн гривен – на строительство и реконструкцию спортивных 50-метровых и 25-метровых бассейнов, 150 млн гривен – на строительство и ремонт дворцов спорта, 70 млн гривен – субвенция горбюджету Яремче на строительство современного биатлонического комплекса в Полянице Ивано-Франковской области.

Как сообщали Українськi Новини, Рада "урезала" финансирование Минобразования почти на 2 млрд гривен.

Также на внеочередном заседании в понедельник Рада сократила доходы госбюджета-2020 на 119,7 млрд гривен до 975,8 млрд и увеличила расходы на 82,4 млрд гривен до 1 266,4 млрд.