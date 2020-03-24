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24 марта 2020, вторник, 20:33 1624
Общество 2020-03-24T20:33:09+02:00
Українські Новини
Киевский крематорий готовится уйти на ремонт в разгар пандемии коронавируса

Киевский крематорий готовится уйти на ремонт в разгар пандемии коронавируса

Ольга Фандорина
Киев, Тендер, Ремонт, Крематорий
Киевский крематорий. Фото: Вести
Киевский крематорий. Фото: Вести

На фоне пандемии коронавируса и увеличения количества зараженных в Украине, руководство Киевского крематория ищет подрядчика для капитального ремонта.  Об этом свидетельствуют данные тендерных документов на сайте "Prozorro".

Так, ритуальная служба СКП "Киевский крематорий" объявила тендер на капремонт ритуального корпуса и подземной галереи городского крематория за 62,231,188 гривен. Также известно, что все желающие могут подать предложения на ремонт до 17:00 пятницы, 3 апреля. При этом сам аукцион состоится 6 апреля.

Ожидается, что ремонтные работы будут завершены за полтора года.

Скриншот: Тендер Киевского крематория на капитальный ремонт в ProZorroСкриншот: Тендер Киевского крематория на капитальный ремонт в ProZorro

Тем временем, из итальянского Бергамо гробы с умершими от коронавируса пришлось вывозить силами армии. Также сообщалось, что в Киеве построят новый крематорий за 190 млн гривен.

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