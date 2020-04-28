Больным Covid-19 и медикам будут оказывать помощь по новым стандартам, - Минздрав

В то время, как по состоянию на 28 апреля, в Киеве в 120 медиков зафиксировали коронавирус, им будут оказывать помощь по новым стандартам. Министерство здравохранения Украины внесло изменения к стандартам медицинской помощи “Коронавирусная болезнь (COVID-19)”, которые опубликовали на сайте ведомства, сообщают Українські новини.

Тестирование методом полимеразной цепной реакцией (ПРЦ) будут проводить каждые 5 дней медработникам, которые оказывают помощь больным или проводят уход за зараженными коронавирусной инфекцией. Также работникам лабораторий, патологоанатомических, судебно-медицинских бюро.

Изменения касаются и стационарного лечения больных коронавирусом. Выписывать можно только после того, как уменьшились признаки заболевания и повторный тест показал отрицательный результат. Но если в больного сохраняются признаки Covid-19 или сомнительный результат теста, он должен пойти на самоизоляцию в домашних условиях под наблюдением врача.

Согласно наказа Министерства здравохранения, контролировать исполнение изменений должен главный санитарный врач Украины – Виктор Ляшко.

Как сообщали Українські новини, Украина может избежать всплеска заражения коронавирусом. Тем временем по состоянию на 28 апреля, в стране зафиксировали 9 410 случаев заражения коронавирусом.