подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • Ким Чен Ын не появлялся на публике не из-за болезни. Диктатор защищается от коронавируса, – Южная Корея
28 апреля 2020, вторник, 12:00 1701
Азия 2020-04-28T12:00:23+03:00
Українські Новини
Ким Чен Ын не появлялся на публике не из-за болезни. Диктатор защищается от коронавируса, – Южная Корея

Ким Чен Ын не появлялся на публике не из-за болезни. Диктатор защищается от коронавируса, – Южная Корея

Елизавета Кесельман
Северная Корея, Карантин, Ким Чен Ын, Смерть Ким Чен Ына, Опровержения о смерти Ким Чен Ына
Ким Чен Ын. Фото: torontosun.com
Ким Чен Ын. Фото: torontosun.com

Южная Корея считает, что Ким Чен Ын не появлялся на публике не из-за болезни. По мнению представителей Южной Коре, диктатор защищался от коронавируса. Об этом Об этом заявил во вторник, выступая в парламенте, министр объединения Республики Корея Ким Ён Чхоль, передает ТАСС.

Чиновник напомнил, что и ранее были по меньшей мере два периода, когда лидер КНДР пропадал из поля зрения иностранных наблюдателей на 20 дней и более.

"Действительно, с момента прихода к власти Ким Чен Ын никогда не пропускал торжества в честь годовщины рождения Ким Ир Сена. Однако многие мероприятия, включая банкет, были отменены из-за опасений в связи с коронавирусом", - сказал министр.

"Не думаю, что нынешняя ситуация чем-то необычна, учитывая распространение инфекции в мире", - добавил Ким Ён Чхоль.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики.

Как сообщали Українські Новини, скандал вокруг смерти Ким Чен Ына началася после того, как СМИ обнародовали информацию о том, что лидер КНДР перенес операцию на сердечно-сосудистой системе. 

После этого в СМИ появилась информация, что из-за плохого самочувствия Ким Чен Ына Северную Корею возглавит младшая сестра диктатора - Ким Е Чжон. 

В конечном итоге, после появления лидера на публике, советник Ким Чен Ына рассказал о состоянии диктатора. 

Больше новостей о: Северная Корея Карантин Ким Чен Ын Смерть Ким Чен Ына Опровержения о смерти Ким Чен Ына

Откроются непродовольственные магазины и парикмахерские. Как начнут ослаблять карантин в Киеве
В Киеве за сутки 78 новых случаев коронавируса, заразился 7-месячный ребенок
Новости
Экс-главе Минздрава Ульяне Супрун не доверяют 63% украинцев, – опрос 14:02
Болгария планирует начать туристический сезон с 1 июля 13:57
Доказательств вины Мангера и Левина по делу Гандзюк достаточно, - Венедиктова 13:50
Глава ЦИК Диденко в марте получил премий и надбавок почти в 1,5 раза больше оклада 13:34 Документ
Гендиректор "Борисполя" получил 600 тыс. гривен зарплаты за апрель 13:30
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19 16:48 Инфографика
После визита Зеленского в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара 23:55 Инфографика
Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом 08:59
"Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций 14:46
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, - Климент 19:18
В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30
В Херсонской области фермеры заблокировали международную трассу из-за закрытых рынков 15:28
больше новостей
Госдолг Украины в первый месяц карантина сократился на 3,6%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok