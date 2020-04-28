Ким Чен Ын не появлялся на публике не из-за болезни. Диктатор защищается от коронавируса, – Южная Корея

Южная Корея считает, что Ким Чен Ын не появлялся на публике не из-за болезни. По мнению представителей Южной Коре, диктатор защищался от коронавируса. Об этом Об этом заявил во вторник, выступая в парламенте, министр объединения Республики Корея Ким Ён Чхоль, передает ТАСС.

Чиновник напомнил, что и ранее были по меньшей мере два периода, когда лидер КНДР пропадал из поля зрения иностранных наблюдателей на 20 дней и более.

"Действительно, с момента прихода к власти Ким Чен Ын никогда не пропускал торжества в честь годовщины рождения Ким Ир Сена. Однако многие мероприятия, включая банкет, были отменены из-за опасений в связи с коронавирусом", - сказал министр.

"Не думаю, что нынешняя ситуация чем-то необычна, учитывая распространение инфекции в мире", - добавил Ким Ён Чхоль.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики.

Как сообщали Українські Новини, скандал вокруг смерти Ким Чен Ына началася после того, как СМИ обнародовали информацию о том, что лидер КНДР перенес операцию на сердечно-сосудистой системе.

После этого в СМИ появилась информация, что из-за плохого самочувствия Ким Чен Ына Северную Корею возглавит младшая сестра диктатора - Ким Е Чжон.

В конечном итоге, после появления лидера на публике, советник Ким Чен Ына рассказал о состоянии диктатора.