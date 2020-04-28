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28 апреля 2020, вторник, 11:38 192
Общество 2020-04-28T11:38:51+03:00
Українські Новини
Очаги тления в Житомирской области и Чернобыльской зоне продолжают тушить

Очаги тления в Житомирской области и Чернобыльской зоне продолжают тушить

Ольга Фандорина
Пожар, Лесные пожары, Пожар в Чернобыльской зоне, Пожар в Житомирской области, Очаги тления
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС

По состоянию на утро 28 апреля в Житомирской и Киевской областях продолжается тушение очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников в ячейках пройденных огнем. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во вторник, 28 апреля.

Очаги тления все еще сохраняются в шести лесничествах Житомирской и Киевской областей.В зоне отчуждения подразделения ГСЧС тушат пожары на территории Лубянского, Паришевского и Дитятковского лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию двух очагов в селах Кривая Гора, Рудьки и Буряковка.

Противопожарные разрывы обустраивает тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно четыре дорогоукладчика ВСУ. Инженерной техникой создано 1 тысяча 10 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тысяча 133 человека и 262 единицы техники, из них от ГСЧС 1 тысяча 37 человек личного состава и 225 единиц техники. Авиацией ГСЧС 27 апреля осуществлено 30 сбросов (60 т воды).

В то же время в Житомирской области пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов локализованы. Спасатели помогают работникам Словечанского, Белокоровицкого и Олевского лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в очагах пройденных огнем. К тушению привлечены 329 человек и 66 единицы техники, из них от ГСЧС 57 человек личного состава и 15 единиц техники.

Как сообщали Українськi Новини, 27 апреля ГосЧС ликвидировала очаг тления торфа в Денисовецком лесничестве и пожар, возникший на границе Чернобыльской зоны.


Кроме того, пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области, которые ранее принесли в Киев запах дыма, локализованы.

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