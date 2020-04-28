Очаги тления в Житомирской области и Чернобыльской зоне продолжают тушить

По состоянию на утро 28 апреля в Житомирской и Киевской областях продолжается тушение очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников в ячейках пройденных огнем. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во вторник, 28 апреля.

Очаги тления все еще сохраняются в шести лесничествах Житомирской и Киевской областей.В зоне отчуждения подразделения ГСЧС тушат пожары на территории Лубянского, Паришевского и Дитятковского лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию двух очагов в селах Кривая Гора, Рудьки и Буряковка.

Противопожарные разрывы обустраивает тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно четыре дорогоукладчика ВСУ. Инженерной техникой создано 1 тысяча 10 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тысяча 133 человека и 262 единицы техники, из них от ГСЧС 1 тысяча 37 человек личного состава и 225 единиц техники. Авиацией ГСЧС 27 апреля осуществлено 30 сбросов (60 т воды).

В то же время в Житомирской области пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов локализованы. Спасатели помогают работникам Словечанского, Белокоровицкого и Олевского лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в очагах пройденных огнем. К тушению привлечены 329 человек и 66 единицы техники, из них от ГСЧС 57 человек личного состава и 15 единиц техники.

Как сообщали Українськi Новини, 27 апреля ГосЧС ликвидировала очаг тления торфа в Денисовецком лесничестве и пожар, возникший на границе Чернобыльской зоны.



Кроме того, пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области, которые ранее принесли в Киев запах дыма, локализованы.