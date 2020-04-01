С сегодняшнего дня "Укрпочта" запускает международную экспресс-доставку EMS в Украине

В условиях карантина, Акционерное общество "Укрпочта", которое ранее запустило бесплатную доставку медикаментов по всей Украине, начиная с сегодняшнего дня, 1 апреля, является национальным оператором связи, предоставляющим услугу ускоренной международной почтовой доставки EMS (Express Mail Service) в Украине. Об этом говорится в сообщении "Укрпочты", передают Українськi Новини.

EMS - сервис ускоренной международной доставки, который предоставляется национальными почтами-участниками Всемирного Почтового Союза.

Отправку EMS "Укрпочта" будет доставлять исключительно авиа путем.

"Сервис EMS очень популярен во всем мире, однако в Украине для большинства клиентов он был дорогим. Именно поэтому в рамках реинтеграции услуги в "Укрпочту", компания пересмотрела и значительно снизила действующие тарифы, чтобы сделать их более доступными для клиентов. С 1 апреля услуги EMS для 90% всех отправлений будут предоставляться по новой сниженной цене: для отправлений весом до 2 кг пользователи получат на 40% дешевле доставку, чем раньше предлагало Государственное предприятие специальной связи (ГПСС), а для отправлений весом до 10 кг - на 20% ниже цену", - говорится в сообщении.

С 1 апреля воспользоваться услугой можно будет почти в 1 тыс. отделений компании, при этом с 1 июня более 4 тыс. автоматизированных отделений компании смогут принимать EMS отправки на экспорт.

Также во всех областных центрах Украины будет возможность воспользоваться услугой не выходя из дома, заказав курьерскую доставку.

"На время ограничений, вызванных пандемией и массовой отменой пассажирских авиарейсов, большинство стран мира внесли ограничения на обработку отправлений EMS. Именно поэтому до конца действия карантина услуга будет работать для 57 стран. Для отправки экспорта будут использоваться грузовые авиаперевозки. После стабилизации авиасообщения и восстановления полноценной работы национальных почт средний общий срок доставки составит 7-10 дней для ключевых стран Европы, Азии и США и сервис будет доступен для доставки в 195 стран", - отмечается в сообщении.

До отправления принимаются документы и товары весом до 30 кг.

Согласно сообщению, услуга EMS предоставлялась "Укрпочтой" до 1999 года, после чего функция была возложена на ГПСС.

22 ноября прошлого года Министерство инфраструктуры Украины издало приказ об определении "Укрпочты" почтовым оператором, который будет предоставлять услугу EMS в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрпочта" частично изменило условия доставки, выдачи и хранения почтовых отправлений на период карантина.

Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.