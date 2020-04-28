Астролог рассказал, каким знакам зодиака повезет 28 апреля

Впереди украинцев ждут три выходных, но звезды уверяют, что многие знаки зодиака не смогут отдохнуть вплоть до них. Подробнее об астрологическом прогнозе на вторник, 28 апреля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки прогнозу астролога.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Вторник у Овнов пройдет не слишком плодотворно. Для того, чтобы добиться хоть каких-то успехов, представителям этого знака не следует действовать спонтанно. Звезды советуют продумывать шаги наперед и планировать каждое решение.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды уверяют, что у Тельцов во вторник есть шанс воплотить в жизнь давние планы и мечты, а также немного подзаработать. Кроме того, в этот день удачным будет планирование на долгосрочную перспективу.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Во вторник Близнецы легко смогут предугадывать желания и стремления окружающих. Потому представители этого знака избежать конфликтов и ссор в этот день. Во второй половине дня благоприятные стечения обстоятельств позволят сделать удачные покупки и получить важную информацию.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды советуют Ракам не предпринимать резких шагов и не принимать важных решений в этот день. Также лучше не взваливать на свои плечи слишком много дел и не обещать другим что-то, если не сможете это выполнить.

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды уверяют, что Львы во вторник будут действовать быстро и слаженно даже в самых напряженных моментах. Окружающие будут довольны представителями этого знака и поддержат многие начинания.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Во вторник Девы легко смогут достичь желаемого. Риск в делах будет оправдан. У представителей этого знака появится шанс что-то изменить в жизни. Также во второй половине дня могут поступить приятные известия, которые будут касаться близких Дев.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Творческий потенциал Весов будет на высоте в этот день. Звезды уверяют, что представители этого знака легко смогут обойти все трудности. В этот период можно заняться хобби.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

У Скорпионов наступит блгоприятное время для изменений. Звезды уверяют, что во вторник представителям этого знака будет не особо сложно отказаться от вредных привычек и изменить привычный ход дел.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Во вторник Стрельцы смогут легко справиться с чужими проблемами. Потому звезды оветуют не отказывать в помощи близким, ведь они очень сильно будут нуждаться в представителях этого знака. Также в этот период активная деятельность будет только на пользу, как и умеренные физические нагрузки.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Во вторник Козерогов одолеет раздражительное настроение. Звезды советуют представителям этого знака зодиака не забывать, что окружающие ни в чем не виноваты и не доводить их до истерики.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи во вторник смогут успешно завершить ранее начатые дела. Оптимизм и упорство представителей этого знака позволят ситуации развиваться в позитивном ключе, потому дела будут успешно реализованы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды во вторник будут на стороне Рыб, что принесет представителям этого знака зодиака удачу во всех делах. Можно смело браться за любую работу. На личном фронте также проблем не будет.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака во вторник.

Также до конца мая alyona alyona, JAMALA и еще 6 украинских исполнителей дадут онлайн концерты.