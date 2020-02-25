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25 февраля 2020, вторник, 16:17 623
Финансы 2020-02-25T18:00:03+02:00
Українські Новини
Украинцы давно нуждаются в доступной ипотеке, о которой заявил Гончарук, – Молчанов

Украинцы давно нуждаются в доступной ипотеке, о которой заявил Гончарук, – Молчанов

Ирина Дорофейчук
Кирилл Молчанов, Кабинет Министров Украины, Кабмин, Алексей Гончарук, Доступная ипотека
Кирилл Молчанов. Фото: Facebook/Кирилл Молчанов
Кирилл Молчанов. Фото: Facebook/Кирилл Молчанов

Анонсированная правительством Алексея Гончарука доступная ипотека даст многим украинцам возможность приобрести свое жилье – уже сейчас, а не через 30 лет. Люди давно нуждались в этом решении. Поэтому снижение процентных ставок на ипотеку станет огромным достижением для всей команды Президента Зеленского и Кабмина Гончарука в частности.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил политический эксперт Кирилл Молчанов.

"Алексея Гончарука и его правительство критикуют. Часто по делу, но есть и решения, которые люди очень давно ждали. Например, снижение кредитных ставок на ипотеку. Это то, что людям действительно нужно сейчас – возможность обзавестись собственный жильем. Особенно остро эта проблема стоит в столице, где чуть ли не каждый второй живет на съемной квартире. И если Кабмин Гончарука внедрит заявленную программу на ипотеку под 10-11%, это реально будет огромным достижением. При чем для всех: и для самого Гончарука, и для Президента Зеленского, и для людей, которые смогут приобрести собственные квадратные метры сейчас, а не через 30 лет", – написал эксперт.

Молчанов добавил, что правительство Гончарука "молодое" и допускает ошибки, но при этом внедряет реформы, которых в Украине прежде не было – их только обсуждали. В частности, был запущен аудит государственных ресурсов. Также, правительство Алексея Гончарука применило новый подход к наполнению геокадастра – он направлен на создание цифровой модели территории Украины.

По мнению эксперта, о глобальных изменениях в стране говорить еще рано, но есть положительная динамика. Например, при Кабмине Гончарука произошло сокращение сектора теневой экономики – почти в 2 раза.

"Основной проблемою Украины всегда была теневая экономика. И сегодня Кабмин смог уменьшить ее объемы. Сегодня тень - это 24% ВВП, при том что при Порошенко она составляла около 40%. Главными источниками теневой экономики был: игорный бизнес, АЗС, оборот древесины, застройщики, недропользования. Сегодня эти сферы выводятся с тени в законные рамки. Конечно, за 4 месяца Алексей Гончарук большой разворот Украины сделать не мог. Но вот в отчете вижу, что динамика идет лучше, чем при старой власти", – подытожил эксперт.

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