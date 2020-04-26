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  • Овнов ждет приятное известие, а у Водолеев возможны проблемы со здоровьем — гороскоп от Павла Глобы на 27 апреля
26 апреля 2020, воскресенье, 22:01 47
Lifestyle 2020-04-26T22:32:12+03:00
Українські Новини
Овнов ждет приятное известие, а у Водолеев возможны проблемы со здоровьем — гороскоп от Павла Глобы на 27 апре

Овнов ждет приятное известие, а у Водолеев возможны проблемы со здоровьем — гороскоп от Павла Глобы на 27 апреля

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото:pixabay
Гороскоп. Фото:pixabay

После неспокойного воскресенья почти всех знаков зодиака ждет хороший день. Понедельник принесет массу сюрпризов и приятных моментов. Звезды уверяют, что большинство знаков зодиака забудут в этот день о проблемах и неприятных моментах. А подробнее об астрологическом прогнозе на понедельник, 27 апреля, рассказал Павел Глоба.

Овен

В понедельник Овнов ждет приятное известие, которое может прилететь от родственников или друзей, особенно тех, с которыми уже давно представители этого знака не общались.

Телец

Понедельник благоприятен для общения родителей с детьми. Звезды советуют Тельцам взяться за приготовление вкусной еды, просмотрить интересный фильм или почитать с ними книгу.

Близнецы

Близнецам в понедельник стоит забыть все претензии – обоснованные и не очень. Накопленная в этот день обида отдастся с удвоенной силой, а потому звезды советуют постараться не принимать негативные мысли и эмоции.

Рак

У Раков хорошо будут протекать разговоры – как серьезные, так и поверхностные. Если есть что уладить общением – попробуйте это сделать. А вот от сплетен звезды советуют отказаться, ведь нечестное слово может отдаться сторицей.

Лев

У Львов в понедельник наступит не особо удачное время для покупок и финансовых операций. Звезды советуют смело браться за обновление собственного мировоззрения.

Дева

Звезды рекомендуют Девам начать понедельник с ритуалов, которые заряжают энергией. Общение в этот день будет протекать в конструктивном русле, хотя эмоции и будут бурлить.

Весы

Вероятно, что сегодня Весам будет легче, чем обычно найти общий язык с близкими. Звезды советуют использовать этот шанс, ведь он выпадает не так уж часто.

Скорпион

Скорпионы в этот день имеют высокие шансы усложнить свои отношения с близкими людьми. Причиной этого может стать бурная реакция представителей этого знака на ситуацию, которая им не совсем понравится.

Стрелец

Для одиноких Стрельцов вечер будет благоприятный, чтобы заняться поиском пары. Энергии для любовных свершений в понедельник будет достаточно.

Козерог

Козерогам звезды рекомендуют провести анализ расходов и зарплаты и увидеть, где они могут сэкономить, чтобы денег точно хватило на запланированные расходы.

Водолей

В понедельник у Водолеев вероятное ухудшение здоровья. Звезды советуют не забывать о правильном питании и постараться отказаться от курения и алкоголя.

Рыбы

Тех Рыб, которые смогут сконцентрироваться на важном, ждет успех в начинаниях. Вероятно, им удастся наладить важные контакты.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на понедельник в Украине ожидаются заморозки.

Также рассказывали о том, какие семейные комедии можно посмотреть на карантине.

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