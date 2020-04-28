В Україну йде рекордна спека з сильними грозами: синоптик попередила про погодні аномалії

В той час, як вночі в Україні все ще спостерігаються заморозки, погода в Україні у середу буде однією із найспекотніших в Європі. Київ і Україна потихеньку починають нагріватися.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Погода в Україні у вівторок 28 квітня обіцяє +14-18 градусів вдень. Найтепліше буде на заході – до +15-20 градусів. Найближча ніч ще буде холодною – близько +2-8 градусів, на півночі і північному сході навіть можливі останні в найближчому синоптическом майбутньому заморозки.

Опади малоймовірні. Вітер південно-західний, 5-12 м/с.

Погода у Києві 28 квітня буде помірно теплим – до +17-18 градусів. Помірний південно-західний вітер і мало перспектив для дощів.

Тим часом, прогноз погоди на середу 29 квітня обіцяє українцям до +20 +24 градусів. "У середу в столиці вже вріже до +22 градусів, а завершиться квітень в Києві грозовим дощем", – прогнозує Діденко.

"Можна мити вікна, хто ще не встиг, погуляти по можливості на вулиці, навколо магазину або далі, перед грозами у другій половині тижня тримати поблизу таблетки від голови, пошукати інтернет-поради перукарів, тому що скоро ми все одно всі вийдемо на вулиці", - радить синоптик.