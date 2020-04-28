Влада Пакистану схвалила пакет економічної допомоги для 3,5 млн малих підприємств в умовах коронавируса

Економічний координаційний комітет (ECC) Ісламської Республіки Пакистан (ІРП) схвалив "Пакет Чота Каробар Імдад" (The "Chota Karobar Imdad Package") на загальну суму в 50 млрд. пакистанських рупій, (більше $310 млн). Основним завданням даної ініціативи є підтримка малих підприємств, в рамках якої уряд буде оплачувати рахунки за електроенергію протягом трьох місяців, повідомляє інформаційне агентство DND.

На прес-конференції в Ісламабаді міністр промисловості і виробництва ІРП Хаммад Азар заявив, що близько 3,5 мільйонів осіб, які керують малими підприємствами, такими як ательє, невеликі магазини і промислові підприємства, скористаються цією ініціативою.

"Від цієї урядової програми можуть виграти малі підприємства, які мають комерційне електронавантаження менше п'яти кіловат, і промислові споживачі з щомісячною закупівлею менше 70 кіловат. 95% власників комерційних і 80% промислових споживачів отримають вигоду від пакета Chota Karobar Imdad", - заявив Хаммад Азхар.

Крім того, міністр зазначив, що уряд виділив 75 мільярдів рупій (понад $465,3 млн) для надання допомоги громадянам, які втратили роботу через пандемію коронавирусу. Міністр Азар заявив, що ця сума була виділена за вказівкою прем'єр-міністра Імрана Хана для надання допомоги пересічним робітникам і службовцям.

Хаммад Азар підкреслив, що в рамках програми даної порограми підтримки по 12 тис рупій (близько $75) одноразових виплат будуть розподілені між нужденними громадянами Пакистану, число яких становить від 4 до 6 мільйонів громадян країни. Зазначено, що ці виплати додатково будуть нараховані нужденним до тих 12 мільйонів осіб, які отримують допомогу від державної системи соціального захисту.

Як інформували Українські Новини, Міністерство соціальної політики країни 23 квітня розпочало виплати одноразової грошової допомоги в розмірі 1 тис. гривень пенсіонерам з пенсією менше 5 тис. гривень і громадянам, які отримують державну соціальну допомогу у зв'язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.