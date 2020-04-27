Мировые расходы на оборону достигли рекорда впервые с 1988 года

Президент Владимир Зеленский предлагал выделить 28,2 млрд гривен Украине для военных расходов в 2020 году, которая за 2019 год по объему расходов заняла 35 место. В прошлом году страна была на 41 месте. А общие расходы на оборону во всем мире составили 1,917 триллиона долларов. По данным отчета Стокгольмского института проблем мир, это самая большая сумма с 1988 года.

По данным отчета, Украина потратила 5,2 млрд долларов на оборону, рост по сравнению с предыдущим годом составил 9,3 процента.

Для сравнения в институте отметили, что расходы на оборону на планете составляли 2,2 процента мирового ВВП или примерно 249 долларов на человека.

Ведомство выделило 5 стран, на оборону которых ушло 62% всех расходов. Среди них: США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия. Первое место занимает США: на страну приходится 38 процентов мировых расходов на оборону.

Второе и третье места заняли Китай и Индия. В частности, в прошлом году оборонные расходы Китая выросли на 5,1 процента и достигли 261 млрд долларов. Расходы Индии увеличились на 6,8 процента до 71,1 млрд долларов.

Россия заняла четвертое место. В 2019 году она потратила на 4,5 процента больше - 65,1 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, около месяца назад с должности советника секретаря СНБО уволили Сергея Сивохо.

В 2018 году военные расходы Украины выросли на 21%.